"Україна живе і грає": Ребров потужно виступив перед матчем з Німеччиною

Новий головний тренер збірної України Сергій Ребров дав прес-конференцію напередодні товариського матчу з командою Німеччини.

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Сергій Ребров потужно виступив перед матчем / колаж Главред, фото УНІАН

Наставник української національної команди з футболу Сергій Ребров подякував Німеччині за допомогу Україні під час війни з російськими окупантами. Про це фахівець розповів в рамках своєї пресконференції перед товариською грою українців зі збірною ФРН.

"Перш за все я хочу подякувати Німеччині – одній з країн, які найбільше допомагають Україні під час війни. Для нас велика честь бути тут і проводити ювілейний матч. Футбол дає людям в нашій країні емоції, які ми дещо втратили, споглядаючи новини, те, що відбувається на війні. Я сказав гравцям, що ми повинні дати емоції нашим людям, щоб підтримати їх, ми повинні показати наш характер на полі. Ця гра не є офіційною, але дуже важливо показати наш характер. Також важливо показати, що ми тут, що Україна живе і грає у футбол", − сказав він.

За словами Реброва, майбутню гру з німцями тренерський штаб "синьо-жовтих" розглядає як можливість підготуватися до офіційних матчів відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

"Перш за все дуже важливо підготуватися до офіційних поєдинків. Для України в будь-якій грі стоїть питання результату. Але у нас немає багато часу, тому будемо розглядати цю зустріч як підготовку до офіційних матчів [...]. Відбір на Євро-2024? Ми всі віримо, що зможемо кваліфікуватися. У нас дуже важка група, ми вже почали виступ в ній. Знову ж таки важливо, що ми представляємо Україну в Європі. Дуже важливо сконцентруватися на кожному матчі, намагатися в кожній грі брати очки, рухатися крок за кроком", − сказав він.

Дивіться відео про призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України з футболу:

Нагадаємо, 10 червня в Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка стався скандал під час фіналу Ліги чемпіонів між англійським Манчестер Сіті і міланським Інтером.

Охорона Олімпійського стадіону ім. Ататюрка накинулася на чоловіка, який прийшов повболівати за улюблену команду у вирішальній грі проти Інтера з українським прапором.

У той момент коли українець захотів розгорнути прапор України до нього підскочив охоронець і почав забирати прапор. Але пізніше йому прапор все ж повернули.

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