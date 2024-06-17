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Не очікував ніхто: Ребров прокоментував першу поразку України на Євро-2024

Анна Косик
17 червня 2024, 20:43
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Головний тренер України після програшу збірної України Румунії зазначив, що ніхто не очікував на такий результат матчу і пояснив, що стало причино поразки.
Ребров, матч Украина - Румыния
Ребров пояснив, чому Україна зазнала розгромної поразки на першому матчі Євро-2024 / Колаж: Главред, фото: УАФ

17 червня перший матч збірної України в груповому раунді Євро-2024 завершився розгромною поразкою з рахунком 0:3 на користь противника. Про причину такої невдачі українських футболістів розповів тренер Сергій Ребров в коментарі Суспільне Спорт.

За його словами, цієї гри він не побачив максимальної віддачі від усіх гравців, але це був лише перший матч. Тому надалі збірна буде більш ретельно проводити підготовку.

"Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної", - сказав тренер збірної.

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Водночас Ребров відзначив, що перші хвилини поєдинку контроль гри був за Україною. Далі футболістам не вистачило агресивності перед противником.

"Не думаю, що ми не бажали забити. І перші хвилини до пропущеного м'яча ми контролювали гру. Але є помилки, яких ми припускаємося, і це було. Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти", - пояснив він.

Окремо тренер збірної розповів про подальші дії футболістів України. Вони "мають самі себе повертати", проаналізувати численні помилки, матч в цілому та готуватися до наступного поєдинку, адже Україна грає не просто задля перемоги, а в першу чергу - для ЗСУ.

"Я завжди кажу: гравці дуже вдячні тим, хто захищає нашу країну. Перед грою казав футболістам, що ми граємо для них, що маємо показати дух українців. На жаль, такий результат. Впевнений, що на наступну гру буде інший настрій", - підсумував Ребров.

Хто такий Сергій Ребров?

Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Матч Україна Румунія на Євро-2024

Матч Румунія - Україна відбувася 17 червня на стадіоні Альянц-Арена в Мюнхені. Гра почалась досить динамічно і ніщо не віщувало майбутнього розгрому.
Україна взяла контроль на полі і розпочала позиційні атаки, на що румуни відповіли дальнім ударом Комана у ворота. Українці намагалися будувати атаки через фланги, але домоглися тільки небезпечного прострілу Циганкова, а також неточного удару Довбика.
У другому таймі гравець команди противника Марін підхопив м'яч, що зрикошетив, і здалеку з правого флангу поклав м'яч під ліву стійку воріт Луніна, в результаті чого рахунок змінився на - 2:0.
Через лічені хвилини румуни розіграли кутовий, після чого рахунок оновився до 3:0 на користь Румунії. До кінця матчу збірна України так і не змогла забити жодного м'яча у ворота противника.

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