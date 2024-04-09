УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Cтанцював гопак на радощах: українець нокаутував росіянина у фіналі Кубка світу

Дмитро Відоменко
9 квітня 2024, 12:24
Українець Андрій Кучеренко переміг на етапі Кубка світу з самбо, який минулими вихідними відбувся в столиці Вірменії - Єревані.
Самбо, перемога
Андрій Кучеренко переміг росіянина на Кубку світу з самбо / колаж Главред, фото Міжнародна федерація самбо

Український спортсмен Андрій Кучеренко став переможцем етапу Кубка світу з бойового самбо, який відбувся у столиці Вірменії - Єревані, повідомляється на сайті профільної федерації.

Українець посів перше місце у ваговій категорії до 71 кілограма. А у фіналі він переміг нокаутом спортсмена з країни-агресора Росії Ібрагіма Кортоєва (який виступав під нейтральним прапором).

По ходу турніру Кучеренко з рахунком 8:0 переміг двох представників господарів турніру - Вірменії. У вирішальному поєдинку за "золото" нашому співвітчизнику довелося попітніти. Росіянин постійно намагався провести кидки, але наривався на потужні удари від українця.

відео дня

У підсумку за 1 хвилину і 14 секунд до кінця сутички Кучеренко провів хороший правий прямий удар у голову супернику, відправивши його на килим. Кортоєв все ж зумів піднятися, але продовжити боротьбу на не зміг - рефері зарахував нокаут.

Самбо, перемога

Літні Олімпійські ігри 2024

Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, у якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорили Вяльбе.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

самбо новини спорту
Реклама

Головне за день

Допомога на $60 млрд: у США назвали терміни голосування пакета для України

Допомога на $60 млрд: у США назвали терміни голосування пакета для України

12:41 Світ
Військовий у СІЗО, а дитина на тому світі: шокуючі подробиці вбивства на фунікулері

Військовий у СІЗО, а дитина на тому світі: шокуючі подробиці вбивства на фунікулері

12:26 Україна
Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

11:50 Світ
Всі головні новини

Популярне

Україна програє : Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни 21600

"Україна програє": Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни

Кульбаби зникнуть на очах: експерти розкрили найефективніший спосіб їх знищення 4375

Кульбаби зникнуть на очах: експерти розкрили "найефективніший" спосіб їх знищення

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель Серпухов - ЗМІ 2806

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель "Серпухов" - ЗМІ

Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні 2600

Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні

Останні новини

13:00

Зірка Голосу країни вагітна первістком

12:42

Правила проживання будуть іншими: на біженців з України в Чехії чекають зміни

12:41

Допомога на $60 млрд: у США назвали терміни голосування пакета для України

12:38

"Сила любові": Євгенія Власова вийшла на зв'язок і поділилася, що з нею відбувається

12:26

Військовий у СІЗО, а дитина на тому світі: шокуючі подробиці вбивства на фунікулері

Бронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізаціїБронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізації
12:24

Cтанцював гопак на радощах: українець нокаутував росіянина у фіналі Кубка світу

12:11

"Понівечила себе": Маша Распутіна знову перекроїла обличчя і стала схожа на пательню

11:50

Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

11:45

Зберігав запаси і таємно вживав: розкрилася правда про легендарного Паваротті

Реклама
11:31

Як почистити срібло содою і фольгою: простий спосіб допоможе власнику

11:27

"Це страшно": Wellboy уперше прокоментував чутки про свою наркозалежність

11:19

ЗСУ пішли у наступ та відбили позиції під Авдіївкою - ISW

11:14

Коли і як найкраще пересаджувати грошове дерево: секрети досвідчених квітникарівВідео

10:53

РФ обрала нові цілі, Харків буде відволікаючим ударом - прогноз літнього штурму

10:45

Китайський гороскоп на завтра 10 квітня: Зміям - труднощі, Козлам - обман

10:32

Рікі Мартін показав зайве, побачивши гарячих танцюристів МадонниВідео

09:51

"Готуються до передачі корони": принц Вільям у трансі

09:47

Термінали Starlink Ілона Маска допомагають окупантам РФ в Україні - розслідування WSJ

09:46

Чим засипати двір від бруду: як домогтися, щоб він виглядав як на картинці

09:44

"Біжіть!": у Воронежі паніка після атаки БПЛА по центру навчання військових льотчиківВідео

Реклама
09:41

Вистачить склянки води: як перевірити яйця на свіжістьВідео

09:22

Гороскоп на завтра 10 квітня: Ракам - час розставити приорітети, Терезам - позбутись тягарів

08:49

Серце не витримало горя: жінка померла, коли почула про загибель молодого синаФото

08:49

У Польщі відбулись місцеві вибори: хто переміг?Погляд

08:45

Церковне свято 10 квітня: що заборонено робити у день 40 святих мучеників

08:14

Поговорять про війну в Україні: Шольц поїде в Китай до Сі Цзіньпіна

07:22

РФ атакувала Україну десятками дронів: усі "Шахеди" збиті силами ППО

06:50

У Держдепі США назвали умову членства України в НАТО

06:10

Біла гвардія імені ПутінаПогляд

05:30

Сонячне затемнення у квітні 2024: 4 знаки зодіаку відчують його найсильніше

04:35

Юлія Саніна розкрила подробиці особистої зустрічі з королем Чарльзом III

04:05

Що не можна варити в емальованому посуді: порушення цього правила може бути небезпечним

03:33

У собаки може зупинитися серце: які небезпечні квіти ростуть у вашому саду

03:00

Анжеліка Варум виїхала з РФ і покинула там Агутіна

02:30

У РФ "віджали" Зміїний разом із "вишками Бойка": у ГУР розкрили несподівані деталі

02:00

"Мене бісить": EL Кравчук розкритикував поведінку Івана Дорна

01:24

Як легко відкрити консервну банку без відкривачки: 7 способів на будь-який випадокВідео

01:00

Епічний удар: ЗСУ атакували окупантів під час молебню праху Суворова - росЗМІ

00:23

Санта Дімопулос прокоментувала зради, бойфренда та нове заміжжя

00:16

10 постраждалих, серед них є діти: РФ вдарила по будинку в Полтавській області

Реклама
08 квітня, понеділок
23:46

Ядерна зброя США в Польщі: Дуда закликав Захід приструнити Росію

23:15

Білий дім накинувся на Конгрес через відсутність допомоги Україні

23:07

Євробачення-2024 - де і коли дивитися трансляцію онлайн

22:42

Не лише Харків: військовий назвав ще один напрямок, де росіяни підуть у наступ

22:36

Влітку Україні загрожують відключення світла: ексміністр енергетики зробив прогноз

22:22

На фронті загинув пілот легендарної місії Мі-8 до Маріуполя

21:59

"Путіну потрібно втерти носа": у Конгресі підтримали удари України по цілях у РФ

21:40

Весь рік буде щасливим: що потрібно зробити 9 квітня - прикмети

21:34

РФ просить 100 тисяч тонн бензину у країни, якій погрожує окупацією

21:29

Дружину Віктора Павліка захейтили за невдалий лук - Репяхова не змовчалаВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Володимир Зеленський новости
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти