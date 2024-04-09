Cтанцював гопак на радощах: українець нокаутував росіянина у фіналі Кубка світу

Український спортсмен Андрій Кучеренко став переможцем етапу Кубка світу з бойового самбо, який відбувся у столиці Вірменії - Єревані, повідомляється на сайті профільної федерації.
Українець посів перше місце у ваговій категорії до 71 кілограма. А у фіналі він переміг нокаутом спортсмена з країни-агресора Росії Ібрагіма Кортоєва (який виступав під нейтральним прапором).
По ходу турніру Кучеренко з рахунком 8:0 переміг двох представників господарів турніру - Вірменії. У вирішальному поєдинку за "золото" нашому співвітчизнику довелося попітніти. Росіянин постійно намагався провести кидки, але наривався на потужні удари від українця.
У підсумку за 1 хвилину і 14 секунд до кінця сутички Кучеренко провів хороший правий прямий удар у голову супернику, відправивши його на килим. Кортоєв все ж зумів піднятися, але продовжити боротьбу на не зміг - рефері зарахував нокаут.
Літні Олімпійські ігри 2024
Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.
Допуск РФ до Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, у якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.
При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.
Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.
При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.
Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.
"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорили Вяльбе.
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