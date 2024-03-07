Росіяни влаштували скандал через недопуск гімнастів на Олімпіаду 2024 року

Спортсмени країни агресора Росії позбулися участі в Олімпійських іграх 2024 навіть під нейтральним прапором. Так, гімнасти не змогли відібратися на Олімпіаду-2024 у Парижі.
Як ідеться в документі Міжнародної федерації гімнастики (FIG), гімнасти країни агресора могли відібратися на Олімпійські ігри в Парижі в разі успішного виступу на етапах Кубка світу-2024. Володарі олімпійських ліцензій визначаться за найкращими результатами, показаними на трьох етапах із чотирьох.
Але, через війну в Україні, яку розв'язав президент-диктатор РФ Путін, російські гімнасти пропустили етапи Кубка світу в Каїрі та Котбусі, що відбулися в лютому.
Літні Олімпійські ігри 2024
Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.
7 березня в Баку стартував третій кваліфікаційний етап, серед учасників якого також немає гімнастів із країни агресора.
Пропуск трьох етапів із чотирьох позбавляє країну агресора брати участь в Олімпійських іграх з гімнастики, навіть у нейтральному статусі.
Так, росіяни розлютилися і пишуть злісні коментарі.
Допуск РФ до Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.
При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.
Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.
При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.
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