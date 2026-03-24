Чи перейде Буяльський у 'Полісся': журналіст розкрив плани капітана 'Динамо'

Ігор Циганик оцінив шанси Буяльського на перехід у внутрішньому чемпіонаті та можливість кар’єри за кордоном.

Буяльський отримує увагу з боку МЛС, але поки залишається в Києві

Журналіст Ігор Циганик висловив сумніви щодо можливості переходу капітана Динамо Віталія Буяльського в Полісся.

"Сумніваюся, що Буяльський перейде в Полісся. Це футболіст з високою якістю. У матчі проти Руха молода команда грала не дуже впевнено, але коли вийшов Буяльський, він одразу створив момент і подав кутовий, з якого забили гол. Це важливо", – зазначив Циганик на своєму Youtube-каналі. відео дня

Він також додав, що наразі невідомо, чи залишиться хавбек у Динамо на наступний сезон.

"Можливо, й залишиться. Але якщо й поїде, то за кордон. У нього були пропозиції, зокрема з МЛС, і я не думаю, що він залишатиметься у внутрішньому чемпіонаті після Динамо", – пояснив журналіст.

Раніше журналіст розповідав, що американські клуби регулярно цікавляться півзахисником протягом останніх чотирьох років, проте сам гравець поки не поспішає залишати Київ. Контракт Буяльського із клубом діє до середини 2027 року, і наразі він продовжує виступати за "біло-синіх".

Циганик вважає, що футболіст заслужив шанс спробувати себе за кордоном.

"Якщо є можливість і бажання в Буяльського, то його треба відпускати. Він заслужив своєю грою та відданістю Динамо спробувати грати там, де йому більше хочеться", – підсумував журналіст.

Як раніше писав Главред, київське Динамо проводить складний сезон, і однією з ключових причин спаду команди став продаж лідера атаки Владислава Ваната до Жирони.

Крім того, головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти збірна України з футболу у плей-офф відбору до чемпіонат світу з футболу 2026.

Також форвард київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю в чемпіонаті України. У матчі проти Полісся (Житомир) 20-річний нападник оформив дубль і допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Про персону: Ігор Циганик Ігор Степанович Циганик — відомий український спортивний журналіст, коментатор і телеведучий. Народився 21 квітня 1980 року у Львові. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Циганик довгі роки працював спортивним кореспондентом, коментатором та ведучим. З березня 2011 року він був ведучим програми "ПроФутбол" на телеканалі 2+2. Коментував матчі на великих турнірах, включно з Євро та чемпіонатами світу. Працює телеведучим ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканалі 1+1. wikipedia

