Чи перейде Буяльський у "Полісся": журналіст розкрив плани капітана "Динамо"

Руслан Іваненко
24 березня 2026, 23:05
Ігор Циганик оцінив шанси Буяльського на перехід у внутрішньому чемпіонаті та можливість кар’єри за кордоном.
Буяльський отримує увагу з боку МЛС, але поки залишається в Києві

Коротко:

  • Віталій Буяльський продовжує виступати за Динамо
  • Контракт гравця дійсний до середини 2027 року
  • Раніше з ним активно цікавилися клуби МЛС

Журналіст Ігор Циганик висловив сумніви щодо можливості переходу капітана Динамо Віталія Буяльського в Полісся.

"Сумніваюся, що Буяльський перейде в Полісся. Це футболіст з високою якістю. У матчі проти Руха молода команда грала не дуже впевнено, але коли вийшов Буяльський, він одразу створив момент і подав кутовий, з якого забили гол. Це важливо", – зазначив Циганик на своєму Youtube-каналі.

відео дня

Він також додав, що наразі невідомо, чи залишиться хавбек у Динамо на наступний сезон.

"Можливо, й залишиться. Але якщо й поїде, то за кордон. У нього були пропозиції, зокрема з МЛС, і я не думаю, що він залишатиметься у внутрішньому чемпіонаті після Динамо", – пояснив журналіст.

Раніше журналіст розповідав, що американські клуби регулярно цікавляться півзахисником протягом останніх чотирьох років, проте сам гравець поки не поспішає залишати Київ. Контракт Буяльського із клубом діє до середини 2027 року, і наразі він продовжує виступати за "біло-синіх".

Циганик вважає, що футболіст заслужив шанс спробувати себе за кордоном.

"Якщо є можливість і бажання в Буяльського, то його треба відпускати. Він заслужив своєю грою та відданістю Динамо спробувати грати там, де йому більше хочеться", – підсумував журналіст.

київське Динамо проводить складний сезон, і однією з ключових причин спаду команди став продаж лідера атаки Владислава Ваната до Жирони.

головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти збірна України з футболу у плей-офф відбору до чемпіонат світу з футболу 2026.

форвард київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю в чемпіонаті України. У матчі проти Полісся (Житомир) 20-річний нападник оформив дубль і допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Про персону: Ігор Циганик

Ігор Степанович Циганик — відомий український спортивний журналіст, коментатор і телеведучий. Народився 21 квітня 1980 року у Львові. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Циганик довгі роки працював спортивним кореспондентом, коментатором та ведучим. З березня 2011 року він був ведучим програми "ПроФутбол" на телеканалі 2+2. Коментував матчі на великих турнірах, включно з Євро та чемпіонатами світу.

Працює телеведучим ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканалі 1+1. wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Динамо Київ новини футболу новини спорту
Останні новини

00:53

Цінники на бензин "злетять" уже за кілька днів: тривожний прогноз для водіїв

00:31

Міка Ньютон змінила професію: чим тепер займається співачка

00:02

Штори на карнизах відходять у минуле: новий тренд, який підкорює Європу

24 березня, вівторок
23:58

Сюрприз від синоптиків: названо терміни зміни температури в Києві

23:47

36-річна українська телеведуча вперше стала мамою — стать та ім'я дитини

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
23:37

Баскова несподівано "викрили" в підтримці ЗСУ: "Допомагав бити по Росії"

23:05

Чи перейде Буяльський у "Полісся": журналіст розкрив плани капітана "Динамо"

22:34

Угода між Зеленським і Путіним про мир: Трамп зробив гучну заяву

22:16

Росія готує новий формат атак по Україні - в чому небезпека та яка особливість

Реклама
22:11

Погода у Дніпрі готує розворот: коли сонячне небо змінить похмура негода

22:00

Ціновий удар напередодні Великодня: українців приголомшило різке подорожчання продуктів

21:32

Знайдено найбільше у світі родовище золота — де будуть добувати та скільки його тамВідео

21:24

Чому Трамп веде переговори з Лукашенком, і до чого тут "ядерка": аналіз ТишкевичаПогляд

21:09

Не залишить шансів курчавості: експерт розкрив дієву схему захисту персикаВідео

21:00

Українська гумористка показала, як виглядає після операції

20:36

Простий трюк із пральною машиною: копійчаний засіб — і машина сяє чистотою

20:27

РФ планує розмістити в Білорусі спецсистеми для БпЛА: експерт розкрив загрозу

20:15

Найкращі кримінальні серіали, які, напевно, пропустили навіть фанати

20:02

Посівний календар на квітень 2026: які дні допоможуть виростити рекордний урожай

19:54

Кількість жертв в регіонах різко росте: з'явились нові деталі удару по УкраїніФото

Реклама
19:34

Зломлений горем: чоловік Бейонсе розповів про сексуальне насильство

19:29

Зачистка на Краматорському напрямку: штурмовики ЗСУ знищили десятки росіян

19:02

В рази покращить смак звичайної яєчні: який секретний інгредієнт варто додати

18:54

Україна стала "пороховою бочкою": що призвело до вибуху і появи козацтваВідео

18:42

Любительки Cartier та Rolex: хто з українських зірок дозволяє собі важкий люкс

18:29

Летіли сотні дронів: Ігнат розкрив подробиці масованого удару РФ по Україні

18:15

У 2027 році неможливо: у Єврокомісії назвали дві умови для вступу України до ЄС

18:12

Дівчина купила комод у секонд-хенді й пошкодувала, відкривши шухляду

18:07

Перці виростуть гігантськими та соковитими: що покласти в лунки перед висадкою

17:36

"Його спів був молитвою": помер найстарший кобзар УкраїниВідео

17:28

У низці міст України лунають потужні вибухи, є прильоти: що відомо на зараз

17:28

Потужний удар у Криму: підірвано ПУ ракет Циркон разом із росіянами

17:26

Пса залишили з жорстокою запискою: її зміст вразив навіть волонтерів

17:11

Житомирщину прогріє до +16: синоптики назвали дату різкого потепління

17:09

"Дозволяти такий тон і слова": Зібров жорстко висловився про скандал із ПавлікомВідео

16:44

У трьох китайських знаків зодіаку до кінця року збудуться всі мрії – хто вони

16:40

Росія вдарила дронами по центру Львова, є прильоти - перші подробиціФото

16:35

Повістку можуть вручити в будь-якому місці: розкрито важливий алгоритм роботи ТЦК

16:35

Еліта радянського суспільства: які професії поважали найбільше в СРСР

16:33

"Всіх забрали": в ГУР зробили гучну заяву про мобілізацію на окупованих регіонах

Реклама
16:21

Долар з євро різко змінили позиції: новий курс валют на 25 березня

16:13

Що означає вислів "хоч греблю гати": вчителька дала неочікуване пояснення

16:04

Через страх втратити: Пугачова та Галкін ухвалили термінове рішення

15:51

Атомна бомба впала на город фермера: сусіди кричали, що настає кінець світу

15:25

На Україну чекає похолодання: синоптик назвала дату зміни погоди

15:21

Чому щоденний душ після 60 може нашкодити здоров’ю: названо оптимальну частоту

15:07

Чорне золото України: як видобувають нафту і чому її не можуть дістати всю

14:54

У списку був Стерненко і не тільки: СБУ ліквідувала кілера і зловила агентів ГРУФото

14:49

Business Wisdom Summit 2026: у Києві поділяться практичними стратегіями для бізнесів сміливих

14:39

"Артистами не озвучуються": Руслана висловила претензії Джамалі

