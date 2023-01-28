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"Після розгрому України": в РФ очманіли і назвали терміни, коли допустять росіян до Олімпіади

28 січня 2023, 20:56
На думку 76-річного росіянина, саме успіхи на фронті нібито підштовхнуть світову спільноту до зняття всіх обмежень з РФ.
Олімпіада, Росія
Олімпіада, Росія / pixabay

Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив про можливий допуск росіян до міжнародних змагань і участь в Олімпіаді.

Знаменитий біатлоніст, чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов прокоментував заяву глави МОК і пов'язав терміни повернення російських спортсменів до змагань з успіхами у війні в Україні.

На думку 76-річного росіянина, саме успіхи на фронті нібито підштовхнуть світову спільноту до зняття всіх обмежень з РФ.

"Залежно від того, як буде просуватися "СВО" (війна в Україні - ред.). Чим швидше будемо наступати, тим швидше все вирішиться. Томас Бах починає здаватися. Він стільки критики отримав звідусіль. Якби ми були спонсорами МОК, нам було б легше розмовляти. Там же американці, і вони правлять балом", - сказав Тихонов в інтерв'ю Sport24.

Така заява Тихонова викликала бурхливу емоцію у російських уболівальників, які вважають, що ескалація у війні ні до чого не позитивного не приведе.

"Чим швидше ви звалите, тим швидше буде вирішуватися це питання", "Тихонов поступово стає все більш і більш неосудним. Він думає, що світову громадськість вдасться залякати бліцкригом? Чим сильніший буде наступ, тим менше буде шансів у російських спортсменів потрапити хоч на якісь міжнародні змагання", "Так, просто бігом "допустять" росіян після розгрому України", - зазначають любителі спорту з РФ.

Олімпіада
Олімпіада
Олімпіада

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