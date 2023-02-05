"Зганьбив всю Росію за 2 хвилини": кривавий бій Ємельяненка закінчився провалом для росіян

Після поразки Ємельяненко заявив, що це його останній бій у кар'єрі, яку він розпочав у 2000 році.

Бій Ємельяненко Бейдер / скріншот

​Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко програв чемпіону важкої ваги американцеві Райану Бейдеру свій останній бій.

Головний бій на турнірі в США завершився нокаутом росіянина в 1-му раунді.

З перших секунд 46-річний росіянин спробував атакувати суперника, але той був готовий до оверхендів Федора. Після цього ініціатива перейшла до представника США.

39-річний американець ударом зліва зміг потрясти Ємельяненко, після чого той впав на канвас. Чемпіон кинувся добивати вікового опонента і бив його до моменту, коли рефері зупинив зустріч.

У підсумку бій тривав 2 хвилини і 30 секунд. Після поразки Ємельяненко заявив, що це його останній бій у кар'єрі, яку він розпочав у 2000 році.

У Росії вже заявили, що цей бій - ганьба для країни-агресора.

"Від Федора там вже нічого не залишилося. Навіщо взагалі такі бої потрібні", "Федір хоч і легенда але останні 5-7 років просто ганьбитися на весь світ", – обурюються росіяни.

Колишній депутат Держдуми РФ заявив, що в покарання за цю ганьбу Росії Ємельяненко і іноагентом можуть оголосити.

"Конфлікт рф навіть з однією дивізією НАТО буде виглядати приблизно так само, як останній бій Ємельяненка з Бейдером.

Знаючи хворобливе ставлення Путіна до всякого символізму і "знакових" подій, ШКТ кремлівського богатиря слід було б забезпечити "новачком". Він міг би їм попукивать в противника. Американець, в цьому випадку, хоча б чхав. А то вийшло видовище однозначне, образливе і навіть дещо антисанітарне. В покарання за цю "ганьбу росії" Ємельяненко і іноагентом можуть оголосити, так як ще невідомо, що саме встиг йому вбити в голову американець", - пише Невзоров в Telegram.

Дивіться повний бій Ємельяненко Бейдер

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