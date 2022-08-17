Після грандіозного скандалу: боксер Ломаченко покинув Україну і висловився про війну

Василь Ломаченко / GettyImages

Український боксер і колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко покинув Україну і відправився в США.

Після низки скандальних відео, які він опублікував на своїй сторінці в Instagram, Ломаченко несподівано висловився про війну в Україні.

Боксер в США почне підготовку до свого наступного бою. Очікується, що уродженець Білгорода-Дністровського, востаннє виходив на ринг у грудні минулого року, коли побив Річарда коммі, проведе поєдинок у жовтні.

На сторінці LomUs Official в соцмережі було опубліковано відео приїзду Ломаченка в американський Лос-Анджелес.

Боксер зазначив, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації життя українців кардинально змінилося. При цьому Василь не згадав про агресію РФ, а лише закликав зупинити війну.

"Я щодня молюся за Україну та її людей. Зупиніть війну! Коли я повернувся в Україну, мені здається, це був другий день війни. Звичайно, ваше мислення змінилося. Тому що ти бачиш зовсім інше життя. Так, зовсім іншу. Ти не знаєш, що трапиться. Це дуже погано для світу. Мені потрібен цей виклик і шанс – бій за звання абсолютного чемпіона світу. Я тут у Лос-Анджелесі. Спасибі всім, хто підтримує мене. Скоро побачимося", - сказав Ломаченко.

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Скандал з Ломаченком

На своїй сторінці в Instagram в лютому боксер залишив колаж, що натякає на єдність українців і росіян.

Днями Ломаченко також потрапив у грандіозний скандал, опублікувавши відео з єпископом УПЦ МП Лукою (Андрієм Коваленком). Вболівальники жорстко розкритикували боксера, порадивши переїхати в Росію і здати український паспорт.

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