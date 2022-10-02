Український боксер Усик перебуває на передовій: його менеджер розповів подробиці

Український боксер Олександр Усик перебуває на передовій / скріншот

Відомий український боксер у суперважкій вазі 35-річний Олександр Усик знаходиться на передовій. Він поїхав туди, щоб підтримати українських захисників. Про це заявив його менеджер Егіс Клімас, повідомляє Talk Sport.

Усика надихнули поранені солдати, яких він побачив у госпіталі.

"На цей момент, поки ми говоримо, Усик знаходиться в Україні на передовій. Звичайно, не зі зброєю, але він підбадьорює бійців. Він підтримує свою країну", - сказав Егіс Клімас.

Він додав, що коли Усик зайшов у палату, то йому всі аплодували. Там були бійці, які втратили ноги, деякі були без рук.

"Відчуття перебування там було неймовірним, кожен плакав. Вони говорили:"ні, ти нам тут не потрібен, йди туди і бийся, ти боксер, ти чемпіон". Як тільки він вийшов з лікарні, він сказав: "Я збираюся це зробити", - додав менеджер Усика.

Раніше Усик заявляв, що Путін постійно демонструє нібито силу, що в реальності є обманом. Він назвав російського диктатора слабким.

"Він все це робить, показуючи, що він сильний, і красивий. Насправді він не такий, це все обман. Він показує, що він сильний, але він слабкий. Путін показує, який він, але він дуже слабкий", - підкреслив Олександр Усик.

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