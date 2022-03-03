Український спецназ показав все, що залишилося від "кадирівців"

Військовий спецназ зробив ранкові селфі на тлі захопленої "кадирівської" техніки.
Елітний спецназ української армії сили спеціальних операцій захопили "кадирівську" техніку.
"Військовий спецназ (ССО) зробили ранкові селфі на тлі захопленої "кадирівської" техніки. Бородачі-чучмеки, як уже не раз доводилося, самі звичайні боягузи. А тепер ще й бояться вночі відійти в туалет і пісяють прямо в дорогі штанці", – говориться в повідомленні.
Раніше бійці ССО виступили з попередженням для окупантів – армія України більше не бере в полон російських артилеристів.
Також в Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію на ранок 3 березня. Згідно з даними, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже у всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.
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