Український спецназ показав все, що залишилося від "кадирівців"

Український спецназ розправився з "кадирівцями" і показав захоплені трофеї / facebook.com/kaganecruslan

Елітний спецназ української армії сили спеціальних операцій захопили "кадирівську" техніку.

"Військовий спецназ (ССО) зробили ранкові селфі на тлі захопленої "кадирівської" техніки. Бородачі-чучмеки, як уже не раз доводилося, самі звичайні боягузи. А тепер ще й бояться вночі відійти в туалет і пісяють прямо в дорогі штанці", – говориться в повідомленні.

facebook.com/kaganecruslan

Раніше бійці ССО виступили з попередженням для окупантів – армія України більше не бере в полон російських артилеристів.

Також в Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію на ранок 3 березня. Згідно з даними, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже у всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

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