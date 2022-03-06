На Запорізькій АЕС 500 окупантів, в Енергодарі - 1000

Енергодар під окупантами / Колаж Главреда

Російські окупанти, які напали на Україну і захопили АЕС, використовують їх як військові бази. Зокрема, на ЗАЕС ворог вже розмістив 500 своїх людей, ще 1000 загарбників - у самому Енергодарі.

За словами керівника ДП НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна під час брифінгу, на Чорнобильській АЕС знаходиться 1000 "додаткових" загарбників.

"Ми розуміємо, чому метою РФ є захоплення наших ядерних об'єктів, тому що вони укріплені і в мирний час мають відповідний захист від проникнення, мають огорожу, мають всі засоби контролю і фіксації... І загарбники перетворюють їх на свої військові бази. На ЗАЕС вони розмістили 500 осіб, ще 1000 загарбників знаходяться в місті Енергодар", - сказав Котін.

Також керівник "Енергоатому" підкреслив, що персонал ЗАЕС працює під контролем військових, з якими погоджує всі свої дії з управління енергоблоками. На даний момент працівники займаються усуненням наслідків обстрілів з боку РФ.

"Загарбники розраховують на те, що ми не будемо їх вибивати, тому що нам дуже дорогі наші атомні об'єкти і безпека на цих об'єктах. Таким чином, будь-які обстріли неприпустимі, тому що вони можуть пошкодити активні зони реакторів і привести до світової катастрофи", - додав Котін.

Реклама

За його словами, на даний час на чотирьох українських атомних станціях працює 8 енергоблоків, у тому числі 2 - на ЗАЕС. Ще один енергоблок на Запорізькій атомній знаходиться в плановому ремонті, три інших - переведені в холодний стан.

"Це найбезпечніший стан підтримки енергоблоків", - додав керівник "Енергоатому".

Котін заявив, що на ЗАЕС знаходиться дуже багато ядерного матеріалу, і будь-які дії можуть привести до того, що цей ядерний матеріал буде виходити в повітря. Після чого наслідки можуть бути непередбачувані.

Нагадаємо, напередодні у Запорізькій ОДА заявили, що російські війська покинули Енергодар. Однак пізніше мер міста Дмитро Орлов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Читайте також: