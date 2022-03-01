Кадировців здали в ФСБ: у розвідці розкрили деталі знищення банди чеченців

Під Києвом знищили банду кадирівців / pravda.com.ua

У суботу, 26 лютого, в Київській області в районі Гостомеля Збройні Сили України знищили ударне чеченське угруповання, метою якого була ліквідація президента Володимира Зеленського.

За даними однієї з українських розвідок, виконання найбруднішої роботи з ліквідації президента України Володимир Путін доручив главі Чечні Рамзану Кадирову і під час зустрічі 3 лютого 2022 року і особисто проінструктував його, пише УП.

Ліквідація Зеленського і зачистка Києва

Кадирівцям поставили завдання зачистки Києва, фізичної ліквідації та профілактичної роботи з українськими лідерами.

Журналісти дізналися, що в Грозному в терміновому порядку було утворено ударне угруповання на чолі з помічником Кадирова по силовому блоку Данилом Мартиновим.

Надалі вони увійшли до складу угруповання сил Росгвардії і через територію Білорусі почали вторгнення в Україну на київському напрямку.

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У складі колони понад 250 одиниць техніки та понад 1,5 тисяч особового складу "кращих бійців Чеченської Республіки".

Кадирівці під ковпаком ФСБ

Як стало відомо з джерел в українській розвідці, знищення кадирівців стало можливо завдяки оперативній інформації, отриманій від анонімного джерела, яке представилося "співробітником ФСБ РФ", який хоче запобігти кровопролиттю.

За словами цього джерела, підтвердженим матеріалами перехоплення, Путін, покладаючи на Кадирова таке важливе завдання, паралельно доручив ФСБ РФ контролювати її виконання.

Як ліквідували елітних бійців Кадирова

Після вторгнення на територію України, одним із співробітників ФСБ, нібито виступаючим проти війни, з метою якнайшвидшого припинення кровопролиття, українським спецслужбам була ініціативно передана попереджувальна інформація про маршрут прямування колони кадирівців і їх ролі в спецоперації проти України.

26 лютого, після розвідки з використанням БПЛА, Збройними силами України по двох локаціях кадирівців в районі Гостомеля було завдано нищівного удару, в результаті якого, за інформацією ГШ ЗСУ, загинув близький до Кадирова командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомед Тушаєв.

"Навіть співробітники ФСБ вважають для себе чужою війну з Україною. Хоча не виключається, що, сприяючи знищенню еліти кадирівської гвардії, ФСБ РФ банально завдало серйозного удару по позиціях самого Кадирова в Кремлівській баштовій метушні", - припустили в розвідці.

Раніше повідомлялося про те, що Україна отримала інформацію від представників ФСБ Росії, які не хочуть воювати проти української держави, про кадирівців на території країни. Завдяки цьому елітне угруповання, що мало намір вбити президента Володимира Зеленського, було знищено. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов.