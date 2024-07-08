Не забув - новий тренер Мілана прийшов до журналістів з українським прапором

Новий тренер італійського Мілана Паулу Фонсека прийшов на свою першу прес-конференцію та презентацію у новому клубі із Українським прапором.

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Паулу Фонсека прийшов до журналістів з прапором України / колаж: Главред фото: УНІАН

Сьогодні, 8 липня, відбулась презентація нового тренера італійського футбольного клубу "Мілан". Ним став португалець Паулу Фонсека, який раніше тренував донецький "Шахтар". На свою першу прес-конференцію тренер прийшов із значком у вигляді прапора України. Про це повідомило італійське спортивне видання Tuttomercatoweb.

На важливий для себе захід Паулу Фонсека прийшов зі значком прапора України на піджаку. Таким чином він вкотре нагадав світу про війну у країні, в якій португалець провів три роки, очолюючи "Шахтар".

Під час прес-конференції португальський спеціаліст подякував за довіру та поділився своїми амбіціями та очікуваннями від майбутньої роботи.

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"Хочу подякувати всім за те, як мене прийняли, а також клуб за довіру та роботу. Дуже мотивований, схвильований і впевнений у тому, що зроблю тут чудову роботу. Знаю, що приходжу до клубу, який хоче перемагати, був у музеї та бачив історію Мілана. Маю великі амбіції, хочу бути частиною цієї історії", - підкреслив Фонсека.

Варто відзначити, що дружиною Фонсеки є Українка, у подружжя двоє дітей.

Нагадаємо, що 51-річний фахівець підписав контракт із Міланом до 2027 року. У минулому сезоні він працював у Ліллі, з яким посів четверте місце в чемпіонаті Франції, а також дійшов до чвертьфіналу Ліги конференцій.

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