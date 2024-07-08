Майже фінал у півфіналі - Іспанія-Франція, все що потрібно знати про матч

Збірна Іспанії та Франції зіграє у півфіналі Чемпіонату Європи з футболу.

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деФранція проти Іспанії / колаж: Главред фото: УНІАН, Вікіпедія

В рамках проведення чемпіонату Європи з футболу у півфіналі зустрінуться збірні Франції та Іспанії. Саме ці дві команди виявлять найкращу, котра вийде у фінал. Про це пише офіційний сайт УЄФА.

"Команди зустрічалися один з одним 36 разів, і кожна з них здобувала значні перемоги в рамках чемпіонатів Європи. Так, Франція взяла гору над Іспанією у 1984 (фінал) та 2000 роках, а Іспанія – в історичній кампанії 2012 року, коли стала першою командою, яка захистила титул (перемогу над триколірними було здобуто у чвертьфіналі)", - пишуть на сайті.

Обидві збірні на ЄВРО-2024 провели драматичні чвертьфінали. Іспанці здолали Німеччину у додатковий час: переможний м'яч на 119-й хвилині забив Мікель Меріно, при цьому господарі чемпіонату відігралися за хвилини до кінця основного часу, а рахунок на 51-й хвилині відкрив Дані Ольмо. Франція тим часом після напружених 0:0 завдала поразки Португалії за пенальті (5:3), взявши реванш за програш у вирішальному матчі ЄВРО-2016.

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Матчі 1/8 фіналу для команд вийшли несхожими. Збірна Іспанії швидко прийшла до тями після пропущеного від грузинів м'яча (першого для іспанців на турнірі) і перемогла 4:1. Французи здолали Бельгію 1:0 завдяки автоголу Яна Вертонгена на 85-й хвилині. Збірна Іспанії фінішувала на першому місці в групі B, здобувши перемоги над Хорватією (3:0), Італією (1:0) та Албанією (1:0). Французи розпочали турнір із перемоги над Австрією (1:0), після чого двічі зіграли внічию – з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1), посівши друге місце у групі D.

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