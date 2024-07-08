'Це обличчя Росії' - українська чемпіонка висловилась про сьогоднішній обстріл

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан негативно висловилась про жахливий обстріл росіян 8 липня.

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Харлан прокоментувала сьогодішній обстріл України / колаж Главред фото: УНІАН

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилась своїми враженнями після сьогоднішнього обстрілу України та, зокрема, дитячої лікарні Охмадит. Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Це справжнє обличчя росії – і таким буде завжди. Світова спільнота має це визнати. Замість рішення піти туди й потиснути один одному руки або взяти участь у якихось змаганнях. Там немає миру. Нема розуміння. Душі нема. Тільки вбивства та руйнування. Кожен відповідальний. Кожен! Моя Україна. Мої люди",– написала Харлан.

Також Ольга заявила, що кожен росіянин несе відповідальність за сьогоднішню атаку та гибель людей. Також спортсменка попросила світову спільноту відреагувати на цей акт тероризму.

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Російська атака на Україну 8 липня

Нагадаємо, Сьогодні, 8 липня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару по Україні. Однак, зараз у війні немає "випадкових попадань". Про це заявив екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін, коментуючи сьогоднішню ракетну атаку на Київ.

Також варто сказати, що під час масованого удару по Україні в понеділок, 8 липня, країна-агресор РФ випустила 38 ракет, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Міністр оборони України Рустем Умєров після вранішньої атаки росіян заявив, що Україна потребує швидких рішень союзників щодо надання додаткових систем ППО.

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