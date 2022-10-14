"Потрібно вчитися поводитися": український футболіст назвав проблему головного тренера збірної

Руслан Малиновський / Взбірна, УАФ

Український футболіст і гравець збірної України Руслан Малиновський заявив, що головному тренеру збірної з футболу Олександру Петракову необхідно навчитися спілкуватися з журналістами і спокійно реагувати на їхні запитання.

В інтерв'ю YouTube-каналу Київський торт півзахисник італійської Аталанти заявив, що сам наставник "синьо-жовтих" дуже сильно переживає за гру і результати команди, тому не завжди може стримувати емоції в спілкуванні з пресою.

Він підкреслив, що футболістам також не завжди приємно відповідати на запитання журналістів після матчів.

"Чому у Петракова не складаються стосунки з пресою? Це йому треба ставити питання, а не мені. Він завжди хоче вигравати. Коли немає результату або він негативний, він злиться і йому не до преси. Але це такий момент, що потрібно вчитися поводитися з пресою. Ти повинен дати інформацію після гри. Навіть мені буває неприємно давати коментарі після гри, коли ти залишив на полі всі сили", – сказав один з лідерів збірної України.

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