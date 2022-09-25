А ось перемога "жовто-синіх" з рахунком 5:0 ввела в ступор та шокувала фанатів з РФ.
Збірна Росії з футболу, яку з ганьбою вигнали з усіх європейських і світових змагань, в товариському матчі з великими труднощами обіграла команду Киргизстану.
Поєдинок у Бішкеку завершився з рахунком 1:2, при цьому підопічні Карпіна пропустили першими, а переможний гол забили на останніх хвилинах.
Для росіян це стало першою грою за останні 10 місяців. 14 листопада минулого року Росія поступилася Хорватії 0:1 у кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Сам матч проти Киргизстану викликав негативну реакцію з боку російських уболівальників. Фанати називають рівень гри ганьбою, відзначаючи низьку професійну підготовку своїх співвітчизників.
На думку користувачів, навіть на тлі киргизів, що знаходяться на 95-му місці в рейтингу ФІФА, збірна Росії виглядала дуже блякло.
Багато різко висловлюються про виступ російської збірної, називаючи подію на стадіоні.
Росіяни в жаху від збірної України з футболу
Напередодні збірна України з футболу, крупно обігравши команду Вірменії в Ліги Націй, осоромила всі надії російських уболівальників. Фанати країни-агресора до поєдинку всіляко бажали успіху вірменам, висловлюючи припущення про поразку підопічних Петракова.
Перемога "жовто-синіх" з рахунком 5:0 ввела в ступор і шокувала фанатів з РФ. Росіяни зізналися, що не очікували такого результату і він їх шокував.
27 вересня "синьо-жовті" визначать переможця групи B1 Ліги Націй у другому матчі зі збірною Шотландії.
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