Збірна Росії з футболу / championat.com

Збірна Росії з футболу, яку з ганьбою вигнали з усіх європейських і світових змагань, в товариському матчі з великими труднощами обіграла команду Киргизстану.

Поєдинок у Бішкеку завершився з рахунком 1:2, при цьому підопічні Карпіна пропустили першими, а переможний гол забили на останніх хвилинах.

Для росіян це стало першою грою за останні 10 місяців. 14 листопада минулого року Росія поступилася Хорватії 0:1 у кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Сам матч проти Киргизстану викликав негативну реакцію з боку російських уболівальників. Фанати називають рівень гри ганьбою, відзначаючи низьку професійну підготовку своїх співвітчизників.

На думку користувачів, навіть на тлі киргизів, що знаходяться на 95-му місці в рейтингу ФІФА, збірна Росії виглядала дуже блякло.

Багато різко висловлюються про виступ російської збірної, називаючи подію на стадіоні.

Росіяни в жаху від збірної України з футболу

Напередодні збірна України з футболу, крупно обігравши команду Вірменії в Ліги Націй, осоромила всі надії російських уболівальників. Фанати країни-агресора до поєдинку всіляко бажали успіху вірменам, висловлюючи припущення про поразку підопічних Петракова.

Перемога "жовто-синіх" з рахунком 5:0 ввела в ступор і шокувала фанатів з РФ. Росіяни зізналися, що не очікували такого результату і він їх шокував.

27 вересня "синьо-жовті" визначать переможця групи B1 Ліги Націй у другому матчі зі збірною Шотландії.

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