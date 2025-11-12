Рус
ФІДЕ подала скаргу на російського шахіста через смерть гросмейстера зі США

Віталій Кірсанов
12 листопада 2025, 17:51
268
Світова шахова спільнота звинуватила Володимира Крамника в трагічній смерті Даніеля Народицького.
Крамник (праворуч) неодноразово звинувачував американця в нечесній грі
Крамник (праворуч) неодноразово звинувачував американця в нечесній грі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Крамник неодноразово звинувачував американця в нечесній грі
  • Росіянин пообіцяв подати до суду на всіх, хто звинувачує його в смерті Народицького

Міжнародна федерація шахів подала скаргу на російського шахіста Володимира Крамника в Комісію з етики та дисципліни. Про це повідомляє пресслужба організації.

Причиною цього стала трагічна смерть Даніеля Народицького, у якій світова шахова спільнота звинуватила Крамника. Російський гросмейстер неодноразово звинувачував американця і Давида Навару в нечесній грі на одній з онлайн-платформ.

відео дня

У скарзі викладено поведінку і заяви Крамника, які можуть бути порушенням, пов'язаним із переслідуванням і образою гідності особистості.

Голова Комісії з етики та дисципліни ФІДЕ Йоландер Персауд заявив, що Володимир Крамник поінформований про початок провадження і має три тижні, щоб подати відповіді та будь-які підтверджувальні документи.

Після розгляду всіх матеріалів комісія винесе своє рішення.

Нагадаємо, що росіянин публікував статистику "Титульних вівторків", де називав їх "Чітерські вівторки", оперуючи тим, що грати як Навара та Народицький стабільно якісно неможливо без допомоги. Згодом Навара опублікував текст про свій хиткий психічний стан, а от Народицький скаржився друзям, що тиск з боку Крамника дуже погано на нього впливає.

Крамник, своєю чергою, вже встиг відкинути всі звинувачення, розповівши, що "хотів привернути увагу до психічного стану Народицького, але його ніхто не слухав". Також росіянин заявив, що подасть до суду на всіх, хто звинувачує його в смерті Народицького.

Хто такий Даніел Народицький

Американський гросмейстер українського походження Даніел Народицький помер у 29-річному віці. Причини смерті не повідомляються.

Народицький став гросмейстером у віці 18 років 2013 року і постійно входив до 200 найкращих шахістів світу та 15 найкращих серед представників США з класичних шахів.

Він також входив до числа 75 найкращих у швидких шахах. Минулого року він уперше перетнув позначку 2700 ФІДЕ у бліці.

Цього року він виграв чемпіонат США з бліцу, і станом на серпень мав рейтинг ФІДЕ з бліцу 2732, що робило його №18 у світовому рейтингу.

Останніми роками Даніел також створював контент на своєму каналі Twitch і YouTube, які мають 340 000 і 482 000 підписників відповідно. Він був коментатором і автором кількох книг про шахи.

Зазначимо, що в нього було українське коріння. Батько Володимир іммігрував з України, а мати Олена - з Азербайджану.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини США новини спорту
