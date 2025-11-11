Йде легенда: Кріштіану Роналду завершує кар'єру футболіста - Independent

Чемпіонат світу-2026 року стане для Кріштіану Роналду останнім.

https://glavred.net/sport/uhodit-legenda-krishtianu-ronaldu-zavershaet-kareru-futbolista-independent-10714481.html Посилання скопійоване

Кріштіану Роналду завершує кар'єру футболіста / колаж: Главред, фото: instagram.com/cristiano

Коротко:

Португалія перебуває на порозі виходу на чемпіонат світу 2026 року

Роналду має намір у найближчому майбутньому попрощатися зі спортом

Роналду хоче проводити більше часу з сім'єю

Футбольна суперзірка Кріштіану Роналду позначив терміни свого загадкового натяку на завершення кар'єри, повідомивши, що планує "скоро" повісити бутси на цвях. Про це пише Independent.

Зазначається, що португальський нападник, який забив понад 950 голів за клуб і збірну, наближається до завершення кар'єри і має намір у найближчому майбутньому попрощатися зі спортом, щоб проводити більше часу з сім'єю.

відео дня

Однак у Роналду ще залишилися невирішені справи у футболі: у червні він продовжив контракт із саудівським клубом "Аль-Наср" до 2027 року, а також плекає амбіції з приводу Чемпіонату світу у складі збірної Португалії наступного року - єдиного важливого титулу, якого не вистачає в його трофейній колекції.

У зв'язку з цим Роналду попросили уточнити, наскільки скоро це "скоро", на що він відповів:

"Для мене "скоро" означає років через 10... Ні, я жартую. Зараз я дійсно насолоджуюся моментом. Як відомо, у футболі, коли досягаєш певного віку, місяці рахуєш дуже швидко. Зараз я почуваюся дуже добре. Забиваю голи, як і раніше відчуваю себе швидким і зібраним. Мені подобається моя гра в збірній. Але, звичайно, давайте будемо чесними. Під "скоро" я маю на увазі, ймовірно, рік або два", - сказав він.

Зазначається, що з урахуванням того, що Португалія перебуває на порозі виходу на чемпіонат світу 2026 року, Роналду підтвердив, що турнір у США, Канаді та Мексиці стане його "лебединою піснею" на головній футбольній сцені.

"Безумовно так, тому що мені буде 41 рік (на чемпіонаті світу). Я віддав футболу все. Я в грі останні 25 років. Я зробив усе, у мене багато рекордів у різних ситуаціях, як у клубах, так і в збірних. Я дуже пишаюся. Тож давайте насолоджуватися моментом, жити ним", - сказав Роналду, який також є найкращим бомбардиром збірної в історії зі 143 голами.

Кріштіану Роналду - деталі

Як повідомляв Главред, 11 серпня 2025 року футболіст Кріштіану Роналду освідчився Джорджині Родрігес після дев'яти років разом. На обручку (загальною вагою в 37 карат) спортсмен витратив від 4 до 5 мільйонів доларів.

У 2022 році Кріштіану Роналду повідомив про смерть новонародженого сина.

У 2020 році Кріштіану Роналду отримав нагороду Найкращий гравець століття на Globe Soccer Awards - щорічній урочистій церемонії, яку організовують Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA).

Читайте також:

Про персону: Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред