Шахіст-утікач Карякін назвав "позамежним цинізмом" вимогу до РФ припинити війну

Скандально відомий шахіст Карякін гнівно відреагував на заклик президента Франції Еммануеля Макрона до олімпійського перемир'я на час ОІ-2024.

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Сергій Карякін давно відомий своїми пропутінськими поглядами / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандально відомий своїми пропутінськими поглядами шахіст Сергій Карякін (уродженець Сімферополя) практично з піною біля рота прореагував на нещодавній заклик президента Франції Еммануеля Макрона країни-агресора РФ до олімпійського перемир'я на час ОІ-2024 у Парижі. Путініст-спортсмен вирішив вивергнути жовч в інтерв'ю пропагандистському виданню "Спорт-Экспресс"

"Це позамежний цинізм! Коли у них почалися проблеми на фронті, вони намагаються будь-якими приводами схилити нас до мирних переговорів. Упевнений, якби у Росії не було зараз ініціативи на фронті, подібних пропозицій би не було. Абсолютний цинізм і маніпуляція", - сказав Карякін.

У коментарях тут же обурилися висловлюванням Карякіна.

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"У Карякіна проблеми не тільки за шахівницею, а й із головою загалом. Або сподівається на печеньки від знову "обраного" керманича?", "У Карякіна проблеми не тільки за шахівницею, а й із головою загалом", "До появи Карякіна - завжди вважав шахістів розумними людьми", "У Франції проблеми на фронті? У сосну вдарився?", - заявив він.

Літні Олімпійські ігри 2024 Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, у якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорили Вяльбе.

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