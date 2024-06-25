Євро 2024 Україна - Бельгія: анонс вирішального матчу, прогноз букмекерів, де дивитися

Збірна України в середу, 26 червня, зіграє третій і вирішальний матч групового етапу Євро-2024 проти збірної Бельгії.

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Гравці збірної України Тарас Степаненко, Віталій Миколенко та Ілля Забарний / колаж Главред, фото УАФ / Андрій Ющак

Гра відбудеться на стадіоні МХП-Арена в Штутгарті.

Євро-2024 Україна - Бельгія

Початок матчу - о 19:00 за київським часом. Матч "Україна - Бельгія" обслуговуватиме англійська бригада арбітром на чолі з Ентоні Тейлором. Йому асистуватимуть Гарі Бесвік і Адам Нанн. Резервним суддею призначили шведа Гленна Нюберга.

Першу гру на Євро-2024 фанати збірної України не забудуть, здається, ніколи - такий розгромний програш збірній Румунії з рахунком 0:3 викинути з голови практично неможливо. У другій же грі наша збірна здобула вже традиційну для себе вольову перемогу (над Словаччиною - 2:1).

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Бельгія теж у першому турі зазнала сенсаційної поразки в стартовому турі - від словаків (0:1). І теж не без труднощів, але реабілітувалася в поєдинку другого туру проти Румунії (2:0).

Україна - Бельгія орієнтовні склади

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко, Шапаренко, Судаков, Бражко, Ярмоленко, Яремчук, Мудрик.

Бельгія: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате, де Брюйне, Тілеманс, Онана, Троссар, Доку, Лукаку.

Точний склад збірної України на третій поєдинок групи досить складно, оскільки Ребров у перших двох турах виставляв різні комбінації футболістів (плюс, як і раніше, під питанням через травми Віталія Миколенка та Віктора Циганкова).

Бельгія наразі - третя збірна в рейтингу ФІФА і з купою зірок у складі - у команді Доменіко Тедеско на Євро-2024 грають Кевін де Брюйне, Ромелу Лукаку, Жеремі Доку, Юрі Тілеманс і багато інших.

Але, судячи з двох ігор бельгійців на нинішньому Євро, в обороні грає з помітними огріхами, то шанси в атаці у збірної України будуть - і сподіваємося, що форварди наші вдало ними скористаються.

Євро-2024: умови, за яких збірна України вийде з групи

Перемога над Бельгією. У цьому випадку збірна України вийде з групи за будь-якого результату паралельного матчу (нічия або перемога Словаччини дасть нашій збірній перше місце в групі, а в разі перемоги Румунії українська збірна фінішує другою).

Нічия з Бельгією. У такому разі максимум збірної України - третє місце в групі. Це станеться, якщо матч Словаччина - Румунія завершиться перемогою однієї з команд. Тоді "синьо-жовті" з чотирма очками в активі майже напевно опиняться серед тих команд, які вийдуть до 1/8 фіналу з третього місця. Якщо ж у матчі Словаччина - Румунія буде нічия, то Україна опиниться на останньому місці.

Поразка від Бельгії. У цьому випадку максимум збірної України - теж третє місце в групі і це станеться, якщо Румунія обіграє Словаччину. Але тоді у "синьо-жовтих" в активі буде три очки, і ймовірність того, що цього вистачить для виходу з групи з третього місця, буде набагато нижчою, ніж у варіанті з нічиєю з бельгійцями.

Євро-2024 Україна - Бельгія прогноз букмекерів

Усі букмекери вважають фаворитами бельгійців.

У Bwin на перемогу Бельгії дають коефіцієнт - 5.00, на нічию - 4.00, на перемогу України - 1.66

У Favbet на перемогу Бельгії дають коефіцієнт - 5.10, на нічию - 4.00, на перемогу України - 1.71

У WilliamHill на перемогу Бельгії дають 5,12, на нічию - 4,00, на перемогу України - 1,72.

Де дивитися Україна - Бельгія

Регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Одеса" тощо) покажуть матч у прямому ефірі цифрового мовлення T2. Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. Ексклюзивним транслятором поєдинку в мережі залишається сервіс MEGOGO.

Що таке Чемпіонат Європи з футболу 2024 року? Чемпіонат Європи з футболу 2024 року - 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу, футбольного турніру, що проводиться кожні чотири роки серед національних збірних, що входять до складу УЄФА. У груповому етапі турніру зіграють 24 збірні. 27 вересня 2018 року було оголошено, що турнір пройде в Німеччині, повідомляє "Вікіпедія".

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