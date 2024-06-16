Євро 2024 дайджест: день 2-3 - найшвидший гол в історії чемпіонатів, воля Нідерландів до перемоги

Євро-2024 Італія - Албанія
У цьому матчі було встановлено новий рекорд - хавбек Албанії Недім Байрамі відзначився найшвидшим голом в історії чемпіонатів Європи. Уже на 22-й секунді півзахисник "Сассуоло" скористався помилкою гравця італійців. Дімарко помилився, виконуючи аут, Байрамі підхопив м'яч і увігнав його у верхній ближній кут.
GOAL!- UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024
Italy 0-1 Albania (Bajrami 1')#EURO2024 | #ITAALBpic.twitter.com/IYoQ4GJito
Італія, щоправда, відігралася доволі швидко відігралася і вийшла вперед. на 11-й зрівняв Алессандро Бастоні, а за п'ять хвилин Ніколо Барелла забив переможний.
GOAL!- УЄФА ЄВРО 2024 (@EURO2024) 15 червня 2024 року
Italy 1-1 Albania (Bastoni 11')#EURO2024 | #ITAALBpic.twitter.com/G3bwEea52J
ГОЛ!- UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024
Італія 2-1 Албанія (Барелла 16')#EURO2024 | #ITAALBpic.twitter.com/tdm5daNYLo
Після першого туру Італія ділить перше місце з Іспанією (по три очки), Албанія та Хорватія замикають у Групу B.
Євро-2024 Польща - Нідерланди
Тут команди теж не стали довго затягувати гру. На 16-й хвилині Букса втік від опонента в чужому штрафному майданчику та головою перевів м'яч у дальній кут після подачі Зелінські - 1:0.
GOAL!- UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Poland 1-0 Netherlands (Buksa 16') #EURO2024 | #POLNEDpic.twitter.com/O1NFMPaTLk
Потім Аке на 29-й хвилині зіграв на випередження, відпасував на Гакпо, а той пробив з-за меж штрафного - після рикошету м'яч пролетів над Щесни - 1:1.
GOAL!- UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Польща 1-1 Нідерланди (Gakpo 29') #EURO2024 | #POLNEDpic.twitter.com/VIl4jhQx2K
І лише наприкінці матчу "помаранчеві" зуміли вирвати перемогу. Вегхорст, який вийшов на заміну, зреагував на проникаючий пас партнера і ударом в один дотик вколотив м'яч у ворота - 1:2.
GOAL!- УЄФА ЄВРО 2024 (@EURO2024) 16 червня 2024 року
Польща 1-2 Нідерланди (Weghorst 83') #EURO2024 | #POLNEDpic.twitter.com/2jjMjTbwQG
Євро-2024 Словенія - Данія
На 17-й хвилині Вінд на правому фланзі штрафного перевів аут собі за спину, а Еріксен точно пробив у дальній кут - 1:0
GOAL!- UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Словенія 0-1 Данія (Eriksen 17') #EURO2024 | #SVNDENpic.twitter.com/j5yeXddhwJ
Словенці відігралися на 77-й хвилині. Подача кутового з правого флангу відскочила на дальній бік поля, де Янжа потужно вдарив і рикошетом від тухеса Юльманва м'яч полетів повз Шмейхеля - 1:1.
GOAL!- УЄФА ЄВРО 2024 (@EURO2024) 16 червня 2024 року
Словенія 1-1 Denmark (Janža 77') #EURO2024 | #SVNDENpic.twitter.com/F4p2IXQH4K
Євро-2024 Сербія - Англія
Англійці теж не стали відкладати вирішення питання з перемогою в довгий ящик. Уже на 13-й хвилині простріл Сакі з правого флангу пройшов до центру воротарського на Беллінгема, а той потужно пробив головою - 0:1.
GOAL!- UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Сербія 0-1 Англія (Беллінгем 13') #EURO2024 | #SRBENGpic.twitter.com/5W9PFkHnfG
Попри всі зусилля, ані англійці не зуміли зробити рахунок більшим, ані серби - відігратися.
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