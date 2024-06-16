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Євро 2024 дайджест: день 2-3 - найшвидший гол в історії чемпіонатів, воля Нідерландів до перемоги

Дмитро Відоменко
16 червня 2024, 23:41
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Дні 2-3 європейської футбольної першості відзначені були масою напружених матчів, але ось величезної кількості голів гравцями забито не було.
Євро-2024 день 2-3
Євро-2024 дайждест: день 2-3 / скріншот із відео

Євро-2024 Італія - Албанія

У цьому матчі було встановлено новий рекорд - хавбек Албанії Недім Байрамі відзначився найшвидшим голом в історії чемпіонатів Європи. Уже на 22-й секунді півзахисник "Сассуоло" скористався помилкою гравця італійців. Дімарко помилився, виконуючи аут, Байрамі підхопив м'яч і увігнав його у верхній ближній кут.

Італія, щоправда, відігралася доволі швидко відігралася і вийшла вперед. на 11-й зрівняв Алессандро Бастоні, а за п'ять хвилин Ніколо Барелла забив переможний.

відео дня

Після першого туру Італія ділить перше місце з Іспанією (по три очки), Албанія та Хорватія замикають у Групу B.

Євро-2024 Польща - Нідерланди

Тут команди теж не стали довго затягувати гру. На 16-й хвилині Букса втік від опонента в чужому штрафному майданчику та головою перевів м'яч у дальній кут після подачі Зелінські - 1:0.

Потім Аке на 29-й хвилині зіграв на випередження, відпасував на Гакпо, а той пробив з-за меж штрафного - після рикошету м'яч пролетів над Щесни - 1:1.

І лише наприкінці матчу "помаранчеві" зуміли вирвати перемогу. Вегхорст, який вийшов на заміну, зреагував на проникаючий пас партнера і ударом в один дотик вколотив м'яч у ворота - 1:2.

Євро-2024 Словенія - Данія

На 17-й хвилині Вінд на правому фланзі штрафного перевів аут собі за спину, а Еріксен точно пробив у дальній кут - 1:0

Словенці відігралися на 77-й хвилині. Подача кутового з правого флангу відскочила на дальній бік поля, де Янжа потужно вдарив і рикошетом від тухеса Юльманва м'яч полетів повз Шмейхеля - 1:1.

Євро-2024 Сербія - Англія

Англійці теж не стали відкладати вирішення питання з перемогою в довгий ящик. Уже на 13-й хвилині простріл Сакі з правого флангу пройшов до центру воротарського на Беллінгема, а той потужно пробив головою - 0:1.

Попри всі зусилля, ані англійці не зуміли зробити рахунок більшим, ані серби - відігратися.

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