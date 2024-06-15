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Євро 2024 дайджест: день 1-2 - німці знищили шотландців, швейцарці відлупцювали угорців

Дмитро Відоменко
15 червня 2024, 20:58
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У матчах першого туру групи А європейського чемпіонату з футболу-2024 Німеччина розгромила Шотландію, а Угорщина з тріском програла Швейцарії.
ЄвроДайджест, 1-2 день
Німці знищили шотландців, Швейцарія відлупцювала угорців, іспанці обіграли хорватів / колаж Главред, скріншоти з відео

Євро-2024 Німеччина - Шотландія

Збірна-господиня чемпіонату Європи-2024 - збірна Німеччина - феєрично відкрила першість - великою перемогою. Німці обіграли збірну Шотландії в рамках групи А.

Матч, який проходив у Мюнхені на стадіоні "Олімпіаштадіон" завершився з рахунком 5:1. Уже на 20-й хвилині по м'ячу забили Флоріан Віртц і Джамал Мусіала. Потім, під самий кінець тайму захисник шотландців Раян Портеус у своєму штрафному зрубав Ілкая Гюндогана - червона картка і пенальті. Кай Гавертц був точним з 11-метрової позначки.

У другому таймі Ніклас Фюллькруг спершу забив з офсайду, а потім уже й з гри. Трішки гіркоту розгрому шотландцям дещо підсолодив захисник німцем Антоніо Рюдігер, який маківкою підправив м'яч після флангової подачі у власні ворота. Крапку в матчі поставив Емре Джан - 5:1.

відео дня

Євро-2024 Угорщина - Швейцарія

У другому матчі групи А зійшлися збірна Угорщини та Швейцарація. І "нейтрали" доволі легко впоралися з мадярами. Спершу Дуа вміло скористався помилкою захисників і на межі офсайду вискочив на рандеву з Гулачі та точним ударом відкрив рахунок. Але й після голу швейцарці. Наприкінці першого тайму Ебішер спіймав м'яч перед штрафним майданчиком після передачі з правого флангу від Фройлера, а після того більярдним ударом поклав у правий кут.

У другому таймі угорці пішли в атаку і відносно швидко відіграли один м'яч. Варга в контратаці скинув м'яч партнеру на правому фланзі. Після чого на протилежному боці поля передачу отримав Собослаї та подав на дальню стійку, куди вже добіг Варга і головою вбив м'яч у ворота. Однак зрівняти угорцям не вдалося. Швейцарія наприкінці зустрічі забила третій м'яч. Уже на третій доданій хвилині Емболо отримав закидання від воротаря Зоммера. Захисник угорців Орбан "запалив свічку" над штрафним майданчиком, після чого той Емболо підхопив відскок і перекинув воротаря - 3:1.

У другому матчі групи А збірна Німеччини зіграє з угорцями, команда Шотландії зустрінеться зі збірною Швейцарії. Обидві гри відбудуться 19 червня.

Євро-2024 Іспанія - Хорватія

Матч двох фаворитів групи B, Іспанії та Хорватії, розпочався з місця в кар'єр - в обопільних атаках. На 29-й хвилині іспанці відкрили рахунок. Руїс із центрального кола запустив м'яч на хід Мораті, а той переграв Ліваковича - 1:0.

І буквально за три хвилини той самий Руїс перед штрафним майданчиком отримав передачу від Педрі з правого флангу, після чого переклав м'яч із ноги на ногу і пробив у правий низом - 2:0 .

А вже в доданий до першого тайму час Ямал із правого флангу викрутив подачу на кордон воротарського, де в дотик пробив Карвахаль - 3:0.

На 79-й хвилині воротар іспанців Сімон подарував м'яч Майєру просто у воротарському майданчику, після чого відскок мав замикати Петкович, але того збив Родрі. Жовта і пенальті. Б'є той самий Петкович - Сімон відбиває м'яч. Перішич переводить відскок на лівому фланзі штрафного під порожні ворота. Петкович б'є точно, але судді з підказки відеоасистента гол скасовують - офсайд.

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