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Євро 2024 Словаччина Україна: анонс матчу, де дивитися, прогноз букмекерів

Дмитро Відоменко
20 червня 2024, 16:09
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У 2-му турі групового етапу Євро-2024 на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" в Дюссельдорфі зіграють між собою Словаччина та Україна.
Словаччина, Україна
Євро 2024 Словаччина - Україна: анонс матчу / колаж Главред, фото УНІАН

Євро-2024 Словаччина - Україна

У першому своєму матчі на Євро словаки обіграли головних фаворитів групи - Бельгію 1:0. Єдиний гол на 7-й хвилині матчу забив Іван Шранц після обрізки бельгійців біля власних воріт. Причому два фінальні голи Ромелу Лукаку не були зараховані. Перший через офсайд, другий - тому що рукою зіграв Опенд під час результативної атаки.

Наша збірна зазнала феєричного фіаско - зазнала поразки з рахунком 0:3 від Румунії, команди, яку вважали одним із головних аутсайдерів Євро та яка перед стартом турніру в товариських поєдинках не змогла забити жодного гола слабким Болгарії та Ліхтенштейну.

Але проти України голи Станчу, Маріна і Дрегуша забезпечили Румунії 3 очки і 1-е місце в групі Е.

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Євро-2024 Словаччина - Україна прогноз букмекерів

У конторі Favbet на перемогу словаків дають 3.75, на нічию - 3.30, на перемогу України - 2.15.

У конторі WilliamHill на перемогу словаків дають 3.5, на нічию - 3.40, на перемогу України - 2.05.

У конторі Bwin на перемогу словаків дають 3.50, на нічию - 3.30, на перемогу України - 2.15.

Історія особистих зустрічей

Команди зіграли між собою 8 матчів. 3 перемоги України, 2 перемоги Словаччини та 3 нічиї. Різниця м'ячів 10:9 на користь Словаччини.

Останній матч був зіграний у 2018 році на полі Словаччини в рамках Ліги Націй. Господарі перемогли 4:1.

Орієнтовні склади:

Словаччина: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкріньяр, Ханцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Хараслін, Боженік

Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко, Малиновський, Степаненко, Судаков, Циганков, Мудрик, Довбик

Цитати тренерів

Наставник збірної Словаччини Франческо Кальцона: "У матчі з Бельгією наші гравці зробили все можливе. Вони дали собі шанс своєю грою, і ми перемогли відмінного суперника. Це велика перемога, але потрібно працювати далі. Якщо ми хочемо, щоб наша мрія збулася, треба брати очки і в наступних матчах. Україна - важкий суперник. Для мене це один із фаворитів групи. Я сказав хлопцям, що ми повинні налаштуватися так, щоб почуватися на рівних із найкращими".

Наставник збірної України Сергій Ребров: "На початку матчу з Румунією до пропущеного м'яча ми контролювали гру. Але є помилки, яких ми припускаємося. Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти. Думаю, що для всіх цей результат був несподіваним. Попереду дуже серйозний матч. Треба поговорити і як слід підготуватися до цієї гри".

Де дивитися Словаччина - Україна

Фанати зможуть подивитися гру Словаччина - Україна в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 і в розділі Спорт, які входять до пакета Максимальний.

Також матч покажуть місцеві телеканали Суспільного (наприклад, Суспільне Одеса, Суспільне Львів, Суспільне Полтава), крім OTT-сервісів.

Крім того, в ефірі "Радіо Промінь" відбудеться аудіотрансляція матчу.

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