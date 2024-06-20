Євро 2024 Словаччина Україна: анонс матчу, де дивитися, прогноз букмекерів

Євро-2024 Словаччина - Україна
У першому своєму матчі на Євро словаки обіграли головних фаворитів групи - Бельгію 1:0. Єдиний гол на 7-й хвилині матчу забив Іван Шранц після обрізки бельгійців біля власних воріт. Причому два фінальні голи Ромелу Лукаку не були зараховані. Перший через офсайд, другий - тому що рукою зіграв Опенд під час результативної атаки.
Наша збірна зазнала феєричного фіаско - зазнала поразки з рахунком 0:3 від Румунії, команди, яку вважали одним із головних аутсайдерів Євро та яка перед стартом турніру в товариських поєдинках не змогла забити жодного гола слабким Болгарії та Ліхтенштейну.
Але проти України голи Станчу, Маріна і Дрегуша забезпечили Румунії 3 очки і 1-е місце в групі Е.
У підопічних Реброва єдина кадрова проблема - травма Віталія Миколенка. Захисник "Евертона" вже працює з м'ячем, але невідомо, чи зможе він допомогти команді вже у грі проти словаків
Євро-2024 Словаччина - Україна прогноз букмекерів
У конторі Favbet на перемогу словаків дають 3.75, на нічию - 3.30, на перемогу України - 2.15.
У конторі WilliamHill на перемогу словаків дають 3.5, на нічию - 3.40, на перемогу України - 2.05.
У конторі Bwin на перемогу словаків дають 3.50, на нічию - 3.30, на перемогу України - 2.15.
Історія особистих зустрічей
Команди зіграли між собою 8 матчів. 3 перемоги України, 2 перемоги Словаччини та 3 нічиї. Різниця м'ячів 10:9 на користь Словаччини.
Останній матч був зіграний у 2018 році на полі Словаччини в рамках Ліги Націй. Господарі перемогли 4:1.
Орієнтовні склади:
Словаччина: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкріньяр, Ханцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Хараслін, Боженік
Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко, Малиновський, Степаненко, Судаков, Циганков, Мудрик, Довбик
Цитати тренерів
Наставник збірної Словаччини Франческо Кальцона: "У матчі з Бельгією наші гравці зробили все можливе. Вони дали собі шанс своєю грою, і ми перемогли відмінного суперника. Це велика перемога, але потрібно працювати далі. Якщо ми хочемо, щоб наша мрія збулася, треба брати очки і в наступних матчах. Україна - важкий суперник. Для мене це один із фаворитів групи. Я сказав хлопцям, що ми повинні налаштуватися так, щоб почуватися на рівних із найкращими".
Наставник збірної України Сергій Ребров: "На початку матчу з Румунією до пропущеного м'яча ми контролювали гру. Але є помилки, яких ми припускаємося. Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти. Думаю, що для всіх цей результат був несподіваним. Попереду дуже серйозний матч. Треба поговорити і як слід підготуватися до цієї гри".
Де дивитися Словаччина - Україна
Фанати зможуть подивитися гру Словаччина - Україна в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 і в розділі Спорт, які входять до пакета Максимальний.
Також матч покажуть місцеві телеканали Суспільного (наприклад, Суспільне Одеса, Суспільне Львів, Суспільне Полтава), крім OTT-сервісів.
Крім того, в ефірі "Радіо Промінь" відбудеться аудіотрансляція матчу.
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