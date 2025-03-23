Українська легкоатлетка Магучіх здобула "бронзу" на чемпіонаті світу

Бронзовою медаллю спортсменка перервала свою серію із десяти перемог.

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Магучіх здобула такий результат через травму / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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Магучіх здобула на чемпіонаті світу "бронзу"

Легкоатлетці завадила біль у п'ятці

Українська спортсменка Ярослава Магучіх виступила на чемпіонаті світу у приміщенні, де здобула бронзову медаль. Про це повідомляє World Athletics,

До ЧС-2025 Магучіх підходила як чинна чемпіонка Європи у приміщенні, але під час турніру українській легкоатлетці довелося достроково зійти з дистанції через дискомфорт у нозі.

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У фіналі спортсменка завершила змагання з результатом 1,95 метра. Магучіх не вдалося підкорити цю висоту з першої спроби - до цього вона не змогла стрибнути на 1,97 метра та 1,99 метра.

Легкоатлетка у флешкоментарі пояснила свій результат тим, що відчувала біль у п'яті, який відчула ще під час фіналу Євро в приміщенні.

"Я прибула з Євро у приміщенні, маючи певну травму. Під час стрибків відчула, що взяла 1.95 м не найкращим чином, але була впевнена, що 1.97 м будуть кращі. Тож, я почала бігти і, на жаль, відчула, що з моєю ногою не все гаразд... Мені треба більше працювати над відновленням ноги, якщо я не відчуваю стабільності в ній. Коли виконувала один стрибок, то я бігла, коли робила інший — то не бігла. Тож, я думаю, що попрацюю над цим і повернуся сильнішою", - зазначила вона.

Успіхи Ярослави Магучіх - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у липні 2024 року Ярослава Магучіх виграла золоту медаль у стрибках у висоту в рамках "Діамантової ліги" з результатом 2 метри і 10 сантиметрів, що стало новим світовим рекордом.

Після цього український коментатор (цілком ймовірно, це був Віталій Волочай) у студії настільки увійшов у радісний раж, що ненароком зламав навушники-гарнітуру.

Згодом українська легкоатлетка знову взяла участь у Діамантовій лізі, яка проходила у швейцарській Лозанні. У секторі для стрибків у висоту перемогу святкувала Ярослава Магучіх. Українка єдина, кому підкорилася висота 1,99м.

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Хто така Ярослава Магучіх? Ярослава Магучіх - українська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см). Олімпійська чемпіонка (2024), чемпіонка світу (2023), дворазова чемпіонка Європи (2022, 2024), чемпіонка світу в приміщенні (2022), дворазова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023). Чемпіонка України (2021). Дворазова чемпіонка України в приміщенні (2020, 2021). Заслужений майстер спорту України (2020). Молодший сержант ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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