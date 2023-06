Впервше на шоу Голос країни: стало відомо, хто ховався у образі КИЛИММЕНА

У Сніданку з 1+1 нарешті розсекретили особистітсть третього тренера 13 сезону Голосу країни. Такого не очікував ніхто!

КилимМен прийшов на Сніданок з 1+1 / коллаж: Главред, фото: Прес-служба

Сьогодні у студії Сніданку з 1+1 розкрили головну інтригу тижня: під час ефіру стало відоме ім’я третього тренера нового особливого сезону Голосу країни на телеканалі 1+1 Україна. Вперше в історії проєкту легендарне тренерське крісло зайняв відомий український музичний продюсер, автор суперхітів, співзасновник лейблу ENKO та творець супергероя КИЛИММЕН Іван Клименко.

Продюсер завітав до студії у образі КИЛИММЕНА, а вже під час ефіру відкрив своє обличчя та розказав, яких героїв шукатиме на Голосі країни, яку відповідальність відчуває перед вокалістами та як народився образ КИЛИММЕНА.

"Я вдячний за можливість сісти у тренерське крісло, бо я давно слідкую за Голосом країни. Відчуваю відповідальність, адже завжди був ніби футбольним тренером, який знаходиться за лаштунками. Мені дуже цікаво дати поштовх новій українській музиці на Голосі країни", - каже Іван.

Іван Клименко відомий своєю співпрацею з великою кількістю топових українських артистів, серед яких і випускники Голосу країни. Він продюсував треки таких артистів як Kalush Orchestra, Jamala, ALYONA ALYONA, Jerry Heil, KOLA, SKOFKA, KOZAK SIROMAHA, а також усі україномовні пісні співачки DOROFEEVA. У арсеналі продюсера більше 300 власноруч написаних треків, серед яких такі хіти як Kalush Orchestra "Stefania", SKOFKA "Чути гімн", DOROFEEVA "вотсап", KALUSH "Зорі" та інші. Наразі 20 хітів, які потрапили до чарту "100 Аpple Music Ukraine" - це пісні, створені Іваном Клименком.

Іван Клименко - третій тренер 13 сезону шоу Голос країни / Прес-служба

За часи роботи з Іваном Клименком "The New York Times" назвав артистку АLYONA АLYONA однією з 15 найцікавіших нових артистів із Європи, реп-виконавиця та фронтмен гурту Kalush Олег Псюк потрапили у світовий список Forbes 30 "Under 30". Гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" стали переможцями Євробачення-2022. До того ж, Kalush Orchestra потрапили до списку виконавців на MTV Europe Music Awards 2022.

"Із Голосу країни я дізнався про Kola, KOZAK SIROMAHA, з якими зараз працюю. Це неймовірний майданчик для відкриття нових талантів. Це єдине шоу, за яким я слідкую дуже уважно. У мене завжди було розуміння, що я можу дати учасникам. Це бажання тільки зростало. Зараз, коли в мене багато досвіду створення успішної української музики, я можу ним поділитись із учасниками, допомогти їм у створенні музичної кар’єри", - говорить Іван Клименко.

Іван Клименко - третій тренер 13 сезону шоу Голос країни / Прес-служба

Продюсер ділиться, що на Голосі країни-13 шукатиме артистів, які глибоко відчувають сучасну українську культуру та будуть нести важливі меседжі у своїй музиці.

"На Голосі країни я шукаю артистів, які цінують українське. Це для мене важливо. В українців є свій етнокод - свої тексти, своя мелодика, харизма. Для мене важливо шукати вокалістів, які мають ці ознаки українця. Вони повинні бути сучасними, мислити прогресивно, адже кожен артист має бути рупором та нести меседжі, які вкладає у свою творчість", - каже Іван Клименко.

Іван Клименко - третій тренер 13 сезону шоу Голос країни / Прес-служба

Іван є автором супергероя Kalush Orchestra КИЛИММЕНА, який став яскравою впізнаваною фішкою гурту. Продюсер каже, що герой був покликаний додати в гурт ще більше української айдентики і урізноманітнити вокальні партії фронтмена.

Івану Клименку 35 років, він народився у місті Київ, одружений. Вже більше 15 років він співпрацює із зірками українського шоу-бізнесу та робить хіти, які звучать по всій Європі. Іван колекціонує музичні інструменти, серед яких близько 15 синтезаторів, драм машин та іншого.

Вже відомо, що першими тренерам Голосу країни-13 стали self-made артистка Юлія Саніна та зірка номер 1 в Україні - Артем Пивоваров.

Хто з українських артистів займе четверте крісло тренера Голосу країни, стане відомо вже незабаром. Слідкуйте за новинами телеканалу 1+1 Україна.