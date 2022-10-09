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Голос країни-12 - 6 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерів

9 жовтня 2022, 21:55

Випуск, знятий до війни, представить глядачеві вокалістів, які збагатили команди тренерів Олі Полякової, Потапа, Наді Дорофєєвої та Святослава Вакарчука.

Голос країни-12 6 випуск
Голос країни-12 - як пройшов 6 випуск сліпих прослуховувань / Прес-служба

Сьогодні відбулася прем'єра 6 випуску 12 сезону шоу Голос країни. Його показ міг би відбутися 27 лютого, якби армія РФ віроломно не вторглася в нашу країну.

Однак, через майже 8 місяців повномасштабної війни в Україні, творці музичного проєкту готові знову радувати глядачів дорогоцінними співочими талантами нашої різнобарвної країни.

6 епізод Голосу країни-12 присвячений "сліпим прослуховуванням". У подальші ефіри пройшли:

Сергій Соловйов - електрик із Запоріжжя, який віддав своє серце музиці. На сцені Голосу країни виконав пісню "Грай, музико моя" Миколи Мозгового. Став членом команди зіркового тренера Олі Полякової.

Сабіна Сафарлі - професійна вокалістка. Однак на те, щоб подати заявку на участь у Голосі країни їй знадобилося цілих 10 років. Місце в команді зіркового тренера Олі Полякової їй принесла пісня "I Don't Want to Miss a Thing" гурту Aerosmith.

Наталія Бурик прийшла на "сліпі прослуховування" вчителем вокалу, а пішла зі сцени - гордим членом команди Потапа. Пісня Go_A "Шум" стала для неї щасливою.

Марта Любчик взяла на себе важливу місію: вона популяризує українську культуру, бо переконана, що саме в цьому - ключ до вільної та процвітаючої України. На сцені Голосу країни вона виконала народну пісню "Ой дай Бог". Її талант по заслугах оцінив тандем тренерів команди Другого шансу - Андрій Мацола та Олександра Зарицька.

Ігор Ольховий до участі у вокальному проєкті готувався цілих два роки. Свій заповітний шанс заспівати на сцені Голосу він використав по повній - виконав пісню "Beggin' " гурту Måneskin і потрапив в команду зіркового тренера Потапа.

Євген Тесленко-Пономаренко вже свого роду зірка - він володіє унікальним голосом і завидною кількістю шанувальників завдяки TikTok. На сцену Голосу країни молодий артист вийшов з арією "La Donna e mobile" з опери Джузеппе Верді "Ріголетто". Перед його талантом не встояли всі 4 зіркових тренера. Вибрав Євген Олю Полякову.

Ірина Бенько виконала на сцені Голосу країни пісню "Мелодія" гурту The Hardkiss. Поява на проєкті - "другий ковток" в її музичній кар'єрі, над розвитком якої вона давно і старанно працює. Ірина стала членом команди Олі Полякової.

Остап Дрівко вирішив розгорнути своє життя на 180 градусів - з IT-фахівців подався в музиканти. І вельми успішні. Талант співаючого айтішника, завдяки пісні "Love is around us" гурту Wet Wet Wet, оцінив зірковий тренер Святослав Вакарчук.

Ірина Барилюк зізналася в коханні справі свого життя найкращим для цього способом - вона викладає його молодшим поколінням. Вокалістка - вчитель музики. На сцену Голосу країни вона вийшла з піснею "Нестримна течія" виконавця Володимира Івасюка, яка принесла їй місце в команді Другого шансу.

Віктор Кирилов прийшов на Голос країни одеським вуличним музикантом, куди приїхав з Кам'янець-Подільська з величезною мрією - бути почутим. Першим кроком на шляху до її досягнення стала пісня "Ні обіцянок, ні пробачень" виконавця Віктора Павліка, яка припала до душі Олі Поляковій.

Євгенія Тананаєва живе мріями про велику сцену світового рівня. На проєкт вокалістка прийшла з піснею "Мама" гурту Один в каное. Зірковий тренер Надя Дорофєєва подарувала шанс артистці продовжити боротися за звання Голосу країни.

Назар Ільчишен - талановитий і цілеспрямований музикант, який прийшов на проект з метою перемогти, і завоювати загальну любов і популярність. На сцені Голосу країни він виступив з піснею "Save your tears" виконавця Weekend, яку високо оцінили всі чотири зіркових тренера. Назар віддав перевагу Святославу Вакарчуку.

Яна Мілевська - вуличний музикант. Все, про що мріє Яна - співати. І це виходить у неї настільки добре, що вона розгорнула до себе всі 4 тренерських крісла. Однак в якості наставника вокалістка обрала Надю Дорофєєву. На сцені Голосу Мілевська виконала пісню "When the party's over" співачки Billie Eilish.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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