"Дзвонять і запитують дозволу": Зеленський розніс ідею прямого діалогу з "ЛДНР"

Бойовики "ЛДНР" на Донбасі нічого не вирішують і не є суб'єктами перемовин - Зеленський / УНІАН

Офіційний Київ не піде на прямі перемовини з представниками російських організацій "ДНР" та "ЛНР на Донбасі, оскільки вони нічого не вирішують у політичних питаннях. У мінському процесі вони постійно комусь передзвонюють, і, схоже, запитують дозволу. Президент України не повинен вести діалогу з бойовиками. Про це заявив український гарант Володимир Зеленський.

У інтерв'ю РБК-Україна він сказав про те, що Київ не буде вести прямого діалогу з "ЛДНР", тому що вони нічого в політичних питаннях не вирішують.

читайте такожЗеленський оголосив про готовність Путіна визнати "ЛДНР": РФ ризикує вийти з "Мінська""Ні, не підемо (на прямі перемовини, - ред.). Це безглуздо. Просто вони нічого не вирішують. Навіщо на це витрачати час? Вони можуть стрельнути, і в дитячий сад потрапити, в школу.... Ось це вони вирішують", - зазначив Зеленський.

Гарант розповів, що під час засідань підгруп в мінському процесі представники бойовиків постійно комусь передзвонюють і з кимось радяться. Їх заяви можуть змінюватися. При цьому організації не є суб'єктами перемовного процесу, а президент України не повинен вести діалог з бойовиками.

"Не вирішують (політичні питання, - ред.), ми ж знаємо, як проходить засідання мінських підгруп – з ким вони радяться, кому вони передзвонюють. Все ж це бачать. Вони можуть сказати "так", а потім "ні". Напевно, вони запитують дозволу. Але вони фактично і юридично не суб'єкт. Я президент України, чому я повинен сідати з бойовиками за стіл перемовин?" – підкреслив Володимир Зеленський.

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Позиція України щодо прямих перемовин з "ЛДНР"

Один з керівників делегації Києва в ТКГ щодо Донбасу Андрій Костін заявляв, що в України в рамках Мінських угод немає зобов'язань щодо ведення прямих перемовин з представниками "ДНР" та " ЛНР". Будь-які спроби Росії організувати такий діалог для української сторони категорично неприйнятні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який представляє Київ у перемовинах у нормандському форматі, казав, що Україна не вестиме прямої дискусії з "ЛДНР". Подібний сценарій не відповідає інтересам української держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що прямі перемовини з "ЛДНР" - це одна з червоних ліній Києва, які Україна перетинати не має наміру.

У Кремлі, в свою чергу, закликають Київ до діалогу з "ЛДНР". Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков раніше сказав, що Росія не розмовлятиме з Україною щодо Донбасу і пропонує українській владі комунікацію з "ЛДНР".

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