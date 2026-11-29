Причини відхилення документів залишаються невідомими.

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Клієнт розповів про дивний інцидент у "Приват24" / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Коротко:

Клієнтка ПриватБанку три дні не може оновити особисті дані

Приват24 неодноразово відхиляв надані документи

Причини відмов залишаються невідомими

Клієнтка ПриватБанку зіткнулася з труднощами під час оновлення персональних даних через додаток Приват24. За словами жінки, вона вже третій день намагається пройти процедуру, фотографує документи та заповнює анкети, проте банк продовжує відхиляти її заявки.

Як розповіла українка у своєму відгуку на порталі Мінфін, вона отримала повідомлення про необхідність оновити персональні дані. Зробити це пропонувалося дистанційно через "Приват24", однак процедура виявилася значно складнішою, ніж очікувала клієнтка.

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"Я вже третій день фотографую цей паспорт і заповнюю безглузді анкети", - поскаржилася жінка.

Особливе обурення у неї викликали питання анкети, пов’язані з вибором реклами. Клієнтка не розуміє, чому має вказувати рекламні вподобання під час оновлення персональних даних.

Ще однією проблемою стало підтвердження місця реєстрації. За словами жінки, спочатку система вимагала фотографію відповідної сторінки паспорта. Оскільки відмітка про реєстрацію була відсутня, клієнтка сфотографувала порожню сторінку згідно з інструкцією.

Після цього банк вимагав додатково надати виписку з реєстру територіальної громади.

"Далі їм потрібно зробити фото з порожньою сторінкою паспорта та випискою з реєстру… Пішла за випискою… Зробила, і знову відмова", - розповіла українка.

Жінка різко розкритикувала якість обслуговування ПриватБанку, зазначивши, що навіть після виконання вимог їй не вдалося оновити дані.

Причини відхилення документів залишаються невідомими. Офіційна відповідь ПриватБанку у наведеному відгуку відсутня.

Відгук Приват / Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше клієнтка ПриватБанку зробила важливу заяву щодо оновлення персональних даних. Вона наголосила, що складна верифікація в Приват24 суттєво вплине на подальший розвиток обслуговування клієнтів та доступ до рахунків банку, що вимагає оперативного втручання з боку регуляторів. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що клієнтка ПриватБанку під час звернення заявила про розірвання договору та неможливість повернути кошти. За її словами, розірвання договору та блокування рахунків заважають оперативно вирішити фінансові питання і вимагають перегляду процедури дистанційної ідентифікації.

Як раніше повідомляв Главред, клієнтка висловила свою позицію щодо технічних та процедурних збоїв у роботі банку. Вона звертала увагу на часті випадки технічних збоїв банкоматів і закликала профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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