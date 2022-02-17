Резніков звинуватив Путіна у брехні та назвав число військ ООС на Донбасі

Названо число військ ЗСУ на Донбасі / Штаб ООС

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав неправдивими твердження президента РФ Володимира Путіна про те, що в зоні проведення ООС на сході України нібито знаходиться 120 тисяч бійців ЗСУ.

В інтерв'ю порталу РБК-Україна він підкреслив, що президент РФ помилився, або його обманюють військові, або він в черговий раз сказав неправду.

"Я дивився брифінг президента Макрона з президентом Росії, де Путін заявив, що в зоні проведення ООС на сході України знаходиться 120 тисяч українських військових. І це абсолютна неправда", - говорить глава Міноборони України.

Міністр зазначив, що ніяких 120 тисяч бійців ЗСУ на Донбасі бути не може і це легко перевіряється.

"Це було б видно навіть місцевому населенню. Нехай в Кремлі не бояться, якщо їх вводять в оману, або не обманюють світ", - сказав міністр.

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За його словами, кількість українських військ на Донбасі співмірна з кількістю окупаційних формувань РФ.

"Ми оцінюємо, що в ОРДЛО в окупаційному контингенті - це перший і другий армійські корпуси РФ, де командують дві тисячі російських офіцерів - 35 тисяч осіб. У нас така ж кількість військових в ООС, плюс-мінус в порядку таких же цифр", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило про те, що перспектива російського вторгнення в Україну 16 лютого 2022 року завжди перебільшувалася. За даними старшого наукового співробітника Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, часові рамки, на які дійсно варто звернути увагу — - це 20 лютого і після.

Видання зазначає, що "одержимість 16 лютого відволікла увагу від реальних ключових дат".

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