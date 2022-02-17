УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Визнання Путіним "ЛДНР" - реальний сценарій: на Україну очікує шантаж щодо Донбасу

17 лютого 2022, 15:32

Росія через рішення щодо окупованого Донбасу може опинитися у власній пастці, вважає Олексій Резніков.

Олексій Резніков
Росія може офіційно визнати "ЛДНР" і шантажуватиме цим питанням Україну - Резніков / УНІАН

Російський президент Володимир Путін дійсно може визнати "державність" так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованих районах Донбасу. Росія шантажуватиме Україну цим сценарієм. Однак Москва може потрапити у власну пастку, оскільки подібний крок означає вихід з Мінських угод. Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що офіційне визнання "суверенітету" "ЛДНР" на захопленому Донбасі є реальним сценарієм, яким Москва шантажуватиме Київ.

читайте такожЗустріч Зеленського з Путіним і діалог з "ЛДНР": у Кремлі зробили заяву"Так, абсолютно можливо. Цим шантажуватимуть і бравуватимуть", - зазначив Резніков.

За його словами, під час таких маневрів Росія ризикує потрапити у власну пастку, тому що визнання "ДНР" та "ЛНР" призведе до виходу Росії з Мінських домовленостей.

"Я передбачав цей сценарій останній раз місяць тому. Наразі керівник Кремля гратиме: визнаю - не визнаю. Але вони самі потрапляють у власну пастку, тому що визнання цих терористичних організацій, які називають себе псевдореспубліками, насправді означає, що росіяни вийшли з Мінська", - підкреслив Олексій Резніков.

Реклама

Плани у Росії щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"

Російська Держдума 15 лютого проголосувала за проект постанови про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі "державами". Рішення підтримав 351 депутат.

Верховна Рада України ухвалила постанову, в рамках якої звернулася до світової спільноти з вимогою не визнавати "незалежність" російських організацій "ДНР" та "ЛНР" на захоплених районах Донбасу.

Президент РФ Володимир Путін пізніше сказав, що Кремль налаштований на врегулювання конфлікту на Донбасі, перш за все, на основі Мінських домовленостей.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що постанова Держдуми щодо "ЛДНР" не відповідає механізму реалізації Мінських угод, які Москва називає ключовим документом для вирішення конфронтації.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що голосування в Держдумі РФ з питання "ЛДНР" є кроком у напрямку дестабілізації ситуації і спробою Москви вийти з "Мінська". Міжнародному співтовариству слід негайно відреагувати на ситуацію, що склалася.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії Володимир Путін ЛДНР новини України новини Донбасу Олексій Резніков
Зараз ви переглядаєте новину «Визнання Путіним "ЛДНР" - реальний сценарій: на Україну очікує шантаж щодо Донбасу». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулогоГороскоп на сьогодні, 14 лютого 2022: Тільцям - знаки долі, Ракам - гроші, Водоліям - людина з минулого Фінансовий гороскоп на неделю14 - 20 лютого: Терезам – інтриги колег, Рибам - великий кушФінансовий гороскоп на неделю14 - 20 лютого: Терезам – інтриги колег, Рибам - великий куш Ракетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення РосіїРакетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення Росії Як змусити фіалку цвісти: влаштовуємо сенполії "лазню"Як змусити фіалку цвісти: влаштовуємо сенполії "лазню" Захід та Росія майже домовились, вторгнення відкладається до осеніЗахід та Росія майже домовились, вторгнення відкладається до осені
15:47

Гороскоп на березень 2022 для Близнюків: астролог назвала найтріумфальніші дні

15:46

"Волосся дибки і мурашки": Трінчер показала захоплюючий подарунок від коханого

15:42

"Готові зубами рвати тих, хто стріляє по дітях": у ЗСУ відреагували на обстріл дитсадка на ДонбасіВідео

15:41

Росія готова підривати снаряди в КиєвіПогляд

15:40

"Треба це Путіну надіслати - може, нападати передумає?" Наташа Корольова виконала українську піснюВідео

Реклама
15:37

Жінки на військовому обліку: у Міноборони розповіли, коли список професій набуде чинності

15:37

"Закон про біткоїн": Рада дала старт ринку віртуальних активівВідео

15:32

Визнання Путіним "ЛДНР" - реальний сценарій: на Україну очікує шантаж щодо ДонбасуВідео

15:10

"Вогонь вівся прицільно для завдання втрат": бойовики накрили артилерією школу і дитсадок на ДонбасіВідео

15:06

Омікрон буде останньою гострою фазою пандемії - ГейтсВідео

15:05

Дедлайн на "Мінськ-2" у нас до травня-червня, потім ультиматум і війнаПогляд

14:58

Загроза вторгнення в Україну і виклик Заходу: Британія попередила про сценарій РФВідео

14:55

Бійня на Південмаші: до Рябчука наскочило начальство з НГУ, спливла несподівана версіяВідео

14:34

Ми розмістимо не тільки ядерну зброю, але і ще надядерну - ЛукашенкоВідео

14:29

Чому повномастабного вторгнення Росії не будеПогляд

14:22

"Щось Борисівна зовсім погана": Алла Пугачова збентежила фанатів своїм зовнішнім виглядомВідео

14:22

"Бережіть себе і майно": українців попередили про зміну погоди в п'ятницю та на вихідних

14:02

Розмова з Путіним і визнання Білоруссю "ЛДНР": Лукашенко вибухнув погрозою

13:59

До виплат додадуть 650 гривень: українцям розповіли, кому чекати на доплату з 1 березняВідео

13:42

Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним і висунув звинувачення РФВідео

Реклама
13:41

Гарантія не позбутися незалежності: Зеленський заявив про безальтернативність курсу України до НАТОВідео

13:41

"Велике будівництво" облаштувало на Яблунецькому перевалі оглядовий майданчик, з якого видно Говерлу і Петрос

13:30

Питання визнання Москвою "ЛДНР": у Кремлі розкрили деталі діалогу Путіна та Макрона

13:23

"Додатковий фактор Росії задуматись": Резніков виступив за легалізацію зброї в УкраїніВідео

13:09

Снаряд влучив прямо у двір ліцею: бойовики обстріляли з артилерії селище на Луганщині

13:00

Гороскоп на завтра, 18 лютого 2022: Ракам – сімейні проблеми, Левам – заздрісники, Скорпіонам - втратиВідео

12:55

Гривня обвалилися на тлі військового загострення на Донбасі

12:52

Сценарії вторгнення в України і медіа США відрізняються: у ВР відреагували на дату нападу 20 лютого

12:49

"Документи палять": у Києві помітили густий дим над посольством РФВідео

12:44

Зустріч Зеленського з Путіним і діалог з "ЛДНР": у Кремлі зробили заяву

12:35

63% українців хочуть перегляду Мінських угод - нове опитування

12:18

Не тільки Росія: Зеленський розповів, хто заважає Україні вступити до НАТОВідео

12:03

Маковія 2022: дата, традиції і заборони дня

11:58

Бійки, газ і затримання: мітинг під Радою закінчився сутичками з копамиВідео

11:44

Зірка Вікінгів Кетрін Винник у вишиванці підтримала Україну в День єднання

11:44

Смартфони від Зеленського "прив’яжуть" до власника: стало відомо, які ґаджети роздадуть пенсіонерамВідео

11:34

Путін затягне кризу навколо України на довгі місяці - британське МЗС

11:30

У РФ обіцяють повністю прибрати війська від українських кордонів: названо терміниВідео

11:27

Без відповіді не залишають, але зустрічі немає: Зеленський розповів, як намагався поговорити з Путіним

11:03

Прикмети на 18 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
10:54

У Станиці бойовики накрили дитсадок з важкого калібру: у РФ запустили фейк про обстріл ЗСУВідео

10:53

Українська пенсіонерка 3 місяці ходила зі зламаним хребтом, не знаючи про це - відеоФотоВідео

10:23

Резніков звинуватив Путіна у брехні та назвав число військ ООС на ДонбасіВідео

10:20

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2022: Левам – дохід, Терезам - удача, Водоліям - кардинальні зміниВідео

10:13

Росія не відвела війська, а додала 7 тисяч солдатів - Білий дім

09:53

Politico: нова імовірна дата вторгнення Росії в Україну - 20 лютогоВідео

09:25

"У кожного свої цілі": Резніков прокоментував озвучені в ЗМІ дати вторгнення РосіїВідео

08:50

Зима ще не сказала останнє слово: синоптик назвав дату приходу весни в УкраїнуВідео

08:45

Форс-мажор: Україна отримала привід не платити за боргамиПогляд

08:42

Навіть не гальмував: в Одесі легковик збив 12-річну школярку просто на зебріФото

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти