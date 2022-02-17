Визнання Путіним "ЛДНР" - реальний сценарій: на Україну очікує шантаж щодо Донбасу

Росія може офіційно визнати "ЛДНР" і шантажуватиме цим питанням Україну - Резніков / УНІАН

Російський президент Володимир Путін дійсно може визнати "державність" так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованих районах Донбасу. Росія шантажуватиме Україну цим сценарієм. Однак Москва може потрапити у власну пастку, оскільки подібний крок означає вихід з Мінських угод. Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що офіційне визнання "суверенітету" "ЛДНР" на захопленому Донбасі є реальним сценарієм, яким Москва шантажуватиме Київ.

читайте такожЗустріч Зеленського з Путіним і діалог з "ЛДНР": у Кремлі зробили заяву"Так, абсолютно можливо. Цим шантажуватимуть і бравуватимуть", - зазначив Резніков.

За його словами, під час таких маневрів Росія ризикує потрапити у власну пастку, тому що визнання "ДНР" та "ЛНР" призведе до виходу Росії з Мінських домовленостей.

"Я передбачав цей сценарій останній раз місяць тому. Наразі керівник Кремля гратиме: визнаю - не визнаю. Але вони самі потрапляють у власну пастку, тому що визнання цих терористичних організацій, які називають себе псевдореспубліками, насправді означає, що росіяни вийшли з Мінська", - підкреслив Олексій Резніков.

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Плани у Росії щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"

Російська Держдума 15 лютого проголосувала за проект постанови про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі "державами". Рішення підтримав 351 депутат.

Верховна Рада України ухвалила постанову, в рамках якої звернулася до світової спільноти з вимогою не визнавати "незалежність" російських організацій "ДНР" та "ЛНР" на захоплених районах Донбасу.

Президент РФ Володимир Путін пізніше сказав, що Кремль налаштований на врегулювання конфлікту на Донбасі, перш за все, на основі Мінських домовленостей.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що постанова Держдуми щодо "ЛДНР" не відповідає механізму реалізації Мінських угод, які Москва називає ключовим документом для вирішення конфронтації.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що голосування в Держдумі РФ з питання "ЛДНР" є кроком у напрямку дестабілізації ситуації і спробою Москви вийти з "Мінська". Міжнародному співтовариству слід негайно відреагувати на ситуацію, що склалася.

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