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Росія, олігархи і Крим з Донбасом: Зеленський затвердив Стратегію держбезпеки

16 лютого 2022, 18:24

Росія визнана загрозою державній безпеці України.

Зеленський
Зеленський доручив секретарю РНБО Данілову контролювати реалізацію Стратегії державної безпеки / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію державної безпеки країни. Згідно з документом, загрозою безпеці української держави є дії Російської Федерації, яка веде гібридну війну проти країни і створила в захоплених Криму та окремих районах Донбасу свої окупаційні адміністрації. Серед загроз вказані і олігархічні кола. У документі наголошується, що вони встановили контроль над стратегічними підприємствами і секторами економіки та мають вплив на політичні процеси в країні.

На сайті президента України зазначено, що гарант підписав указ №56/2022 і запустив рішення РНБО від 30 грудня 2021 року Про стратегію забезпечення державної безпеки.

Глава держави доручив Кабміну затвердити комплекс заходів щодо реалізації Стратегії забезпечення державної безпеки та посприяти його виконанню суб'єктами державної безпеки.

Контролювати виконання рішення буде РНБО в особі секретаря Олексія Данілова.

Росія як загроза державній безпеці України

У другому розділі Стратегії, п.7, який називається Безпекове середовище та загрози державній безпеці, наголошується, що Росія веде системну роботу проти української державності.

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"Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки", - зазначено в документі.

Росія створює окупаційні адміністрації в Криму і на Донбасі

У пункті 8 написано, що Росія створила і контролює на тимчасово окупованих територіях України окупаційні адміністрації, які порушують міжнародне законодавство, гуманітарні права і становлять загрозу державній безпеці.читайте такожРосія за крок від визнання "ЛДНР": Держдума проголосувала" за", документ негайно направляють Путіну

"Окупаційна адміністрація Російської Федерації, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їх діяльність загрожує державній безпеці України", - зазначено в Стратегії.

Олігархи - одна із загроз безпеці України

У документі уточнюється, що олігархічні кола контролюють стратегічні підприємства і сектори економіки України, а також впливають на політичні процеси в країні.

"Олігархічними колами встановлено контроль над стратегічними підприємствами та галузями національної економіки, у тому числі через вплив на політичні інститути та процеси", - йдеться в пункті 18.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Журналісти британського видання The Guardian днями опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що президент США Байден подзвонив лідерам ЄС та НАТО і повідомив про нібито військове вторгнення Росії в Україну вже найближчими днями. Як стверджували в пресі, операція може розпочатися з повітряних ударів.

Пізніше відбулися перемовини президента США Байдена і глави РФ Путіна. За підсумками діалогу в Білому домі сказали, що у Вашингтоні не знають, чи ухвалили в Кремлі рішення про військову інтервенцію на територію України.

Далі пройшли телефонні перемовини президента України Зеленського з главою Білого дому Байденом. У Вашингтоні запевнили Київ у підтримці і заявили про готовність блискавично відповісти у разі військової інтервенції РФ.

Президент Зеленський 14 лютого звернувся до українців і закликав не піддаватися панічним настроям. За його словами, проти України ведеться війна по всіх фронтах, у тому числі і в інформаційному напрямку, щоб посіяти паніку серед громадян та інвесторів.

Постійний представник РФ при Євросоюзі Володимир Чижов сказав, що Росія не збирається йти за сценарієм військового вторгнення в Україну у найближчому майбутньому. Однак Москва, мовляв, очікує на поступки від Заходу.

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