Кампанія терору: в Держдепі США різко висловилися щодо дій Росії

Держдеп США розкритикував дії Росії в Україні / Comments.UA

У Держдепі США запевнили, що останні дні ще більше ілюструють, що країна-агресор "проводить кампанію терору" проти українців.

За словами представника Державного департаменту США Неда Прайса, Росія розпочала не просто війну, а проводить кампанію терору і жорстокості та агресії проти народу України.

"Отже, що стосується того, що ми бачили в останні години, і ударів по Львову, ударів по околицях Києва, або того, що ми бачили в таких містах, як Маріуполь, Харків і Буча. Це очевидні ознаки кампанії жорстокості, кампанії терору, яку росіяни ведуть проти народу України," - заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, пише CNN.

Битва України і Росії за Донбас

У США зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже в найближчі дні. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.

Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив, що армія України провела тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом і Кремінною на Донбасі. Військам вдалося відкинути ворога в районі Кремінна-Рубіжне. Крім того, їм вдалося створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, просунувшись у бік річки Оскол.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.

Читайте також: