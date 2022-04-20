США значно розширили санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Росія США, Прапор / pixabay

США розширили санкції проти Росії. До обмежувального списку внесли ще близько 30 фізичних і 40 юридичних осіб, у тому числі й бізнесмена Костянтина Малофєєва і Транскапіталбанк, пише Міністерство фінансів США.

Як наголошується в прес-релізі Мінфіну, санкції націлені на компанії, що працюють в російській індустрії видобутку віртуальної валюти, яка є третьою за величиною в світі.

Крім того, Держдеп вводить візові обмеження щодо 635 росіян, які причетні до придушення протилежної думки в Росії і за кордоном, а також причетні до діяльності, котра загрожує територіальній цілісності України і порушень прав людини на Донбасі.

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Візові обмеження також торкнуться трьох російських чиновників за причетність до грубих порушень прав людини та 17 осіб, відповідальних за підрив демократії в Білорусі.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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