Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Здобуваємо незалежність": Україна має власні ракети, схожі на Taurus – Федоров

Віталій Кірсанов
11 травня 2026, 18:19
google news Підпишіться
на нас в Google
Україна вже має у своєму розпорядженні озброєння, яке за своїми характеристиками можна порівняти з німецькими ракетами Taurus.
Федоров нагадав про удари по Росії на відстань 1500 км
Федоров нагадав про удари по Росії на відстань 1500 км / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/michael.fedorov

Коротко:

  • Федоров нагадав про удари по Росії на відстань 1500 км
  • Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження

Сили оборони на сьогодні вже мають ракети, які за характеристиками схожі з німецькими Taurus. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров під час пресконференції за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, пише Укрінформ.

"Якщо говорити про Taurus, то звичайно, у нас зараз вже є ракети, які працюють на схожі дистанції і більше, але таких засобів ураження ніколи не може бути замало. Тому, безумовно, Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження, але насправді сьогодні ми вже здобуваємо певну незалежність у цьому напрямку", – сказав він.

відео дня

Зокрема, Федоров нагадав про удари по Росії на відстань 1500 км.

Технічні характеристики ракет Taurus

Ракета Taurus має дальність дії до 500 кілометрів, хоча експортні версії здатні вражати цілі на відстані від 300 до 400 кілометрів. Швидкість польоту цієї ракети коливається в межах від 0,6 до 0,95 Маха. Загальна вага ракети становить приблизно 1400 кілограмів, а її довжина – 5 метрів.

Бойова частина ракети важить до 480 кілограмів, з яких 400 кілограмів припадає на фугасний заряд, укладений у високоміцний бронекорпус.

Тип бойової частини — тандемний бетонобійний заряд, який має назву MEPHISTO. Цей тип бойової частини розроблений спеціально для пробивання бетону та важких ґрунтів.

Ракета здатна летіти на наднизьких висотах, огинаючи рельєф місцевості, що ускладнює її перехоплення ППО. Навіть у разі глушіння GPS, вона може автономно продовжувати курс за допомогою внутрішніх алгоритмів корекції польоту.

Вартість ракети Taurus

Ціна однієї ракети Taurus — приблизно 1,2 мільйона доларів, що робить її економічно вигіднішою порівняно з британською Storm Shadow (до 2,2 млн фунтів) і французькою SCALP-EG (1,35–2 млн євро).

Інфографіка: Главред

Передача Україні ракет Taurus — що відомо

Нагадаємо, що ще до свого обрання канцлером Німеччини Фрідріх Мерц публічно підтримував ідею постачання Україні далекобійних ракет Taurus, але підкреслював, що це рішення має бути узгоджене з європейськими партнерами.

Як повідомляв Главред, 26 травня 2025 року канцлер ФРН Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США домовилися про скасування обмежень на дальність застосування своєї зброї. За словами Мерца, це відкриває можливість для України ефективніше оборонятися, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії.

Наприкінці квітня 2026 року Фрідріх Мерц заявив, що зараз немає сенсу в постачанні крилатих ракет Taurus Україні. За його словами, Україна вже досягла значного технологічного прогресу.

Вас може зацікавити:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло — український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року — міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому — народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрових питань. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки та оборони України з 19 березня 2021 року. Член Штабу Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
військова допомога Михайло Федоров Німеччина Ракети Taurus Фрідріх Мерц
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Буданов оцінив підготовку переговорів Зеленського з Путіним і назвав умову

Буданов оцінив підготовку переговорів Зеленського з Путіним і назвав умову

19:46Україна
"Давно готувались": названо терміни нового масованого удару Росії по Україні

"Давно готувались": названо терміни нового масованого удару Росії по Україні

19:12Війна
Чому парад у Москві відбувся без військової техніки: Коваленко розкрив причину

Чому парад у Москві відбувся без військової техніки: Коваленко розкрив причину

18:43Світ
Реклама

Популярне

Більше
Грабіжникам знадобляться хвилини: експерт назвав схованки, які знаходять першими

Грабіжникам знадобляться хвилини: експерт назвав схованки, які знаходять першими

Мікрохвильовка стає вчорашнім днем: 5 альтернатив, що змінять правила на кухні

Мікрохвильовка стає вчорашнім днем: 5 альтернатив, що змінять правила на кухні

Що потрібно зробити у свято 12 травня: важливі прикмети

Що потрібно зробити у свято 12 травня: важливі прикмети

Переломний етап у житті трьох знаків зодіаку: що для них підготувала доля

Переломний етап у житті трьох знаків зодіаку: що для них підготувала доля

РФ готує новий масований удар після "перемир'я": яким містам загрожує атака

РФ готує новий масований удар після "перемир'я": яким містам загрожує атака

Останні новини

20:07

Більше, ніж просто характер: у яких знаків зодіаку найпотужніша інтуїція

20:05

Золоте правило поливу огірків: урожай буде великим і не гірчитимеВідео

19:46

Буданов оцінив підготовку переговорів Зеленського з Путіним і назвав умову

19:12

"Давно готувались": названо терміни нового масованого удару Росії по Україні

19:10

"Путіну достатньо одного рішення": Невзлін про фальшиве перемир’я КремляПогляд

Вадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 рокуВадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 року
19:06

Штормовий вітер та сильні грози: справжня негода суне на Тернопільщину

18:55

У Німеччині знімають серіал про ранні роки The Beatles — хто зіграє "бітлів"

18:43

Чому парад у Москві відбувся без військової техніки: Коваленко розкрив причинуВідео

18:33

Грози, град і буревій насуваються на Львівщину: коли очікується небезпечна погода

Реклама
18:31

Чи зменшився тиск РФ: у ЗСУ розповіли про реальний стан справ на фронті

18:19

"Здобуваємо незалежність": Україна має власні ракети, схожі на Taurus – Федоров

18:13

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

18:12

Погода готує сюрприз для Черкащини: коли вдарять зливи та грози

17:59

Оцет проти мишей: як використовувати кухонний засіб для захисту дому та саду

17:37

Посадка томатів у відкритий ґрунт: що додати в лунку для загартування корінняВідео

17:22

Відомий український телеведучий виїхав до РФ та отримав громадянство - журналіст

17:20

Без штрафів і обмежень: яку рибу можна ловити у травніВідео

17:19

Не Трамп: Путін просуває нового переговірника для завершення війни, в чому загроза

17:08

Мурахи й попелиця бояться її як вогню: яку рослину слід посадити для захисту саду

17:08

Виє або риє ями: про які біди попереджає поведінка собаки

Реклама
17:06

Прогноз Таро на червень 2026 року: на один знак зодіаку чекають великі грошіВідео

16:32

Україну накриє грозовий шторм: які регіони попередили про небезпеку

16:27

Гривня різко полетіла вниз: новий курс валют на 12 травня

16:07

Чому потрібно регулярно засипати соду у раковину: забутий, але дієвий лайфхакВідео

15:55

Буде багатий урожай: як підготувати ґрунт до посіву та чим удобрюватиВідео

15:49

Дощі та грози сунуть на Житомирщину: коли погода різко погіршиться

15:46

У Києві все менше розраховують на США у питанні припинення війни — NYT

15:40

РФ готує новий масований удар після "перемир'я": яким містам загрожує атака

15:30

На марафоні MHP Run4Victory в Києві встановлять унікальний рекорд

14:58

Рідкісний духовний дар: у які дні народжуються люди з "надчуттям"

14:55

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українськоюВідео

14:46

В Україну насуваються дощі та похолодання – яка погода буде найближчими днями

14:27

Євробачення 2026: LELÉKA з'явилася на бірюзовій доріжціВідео

14:01

Гороскоп Таро на завтра, 12 травня: Близнюкам — спокій, Стрільцям — святкувати

13:54

Хто з водіїв проїде першим: каверзний тест із ПДР заплутує багатьохВідео

13:46

Чоловік Лорак принизив співачку на Мальдівах: відео потрапило в мережуВідео

13:43

Дозріле чи зіпсоване: як за 10 секунд перевірити стиглість авокадо

13:40

Дерева, які витягують негатив: під чим постояти, якщо поганоВідео

13:25

Обмін "1000 на 1000" і зустріч з Путіним: Зеленський розкрив деталі перемовин

13:25

Худіша за скелет: виснажена дружина Цекало показала своє тіло

Реклама
13:21

"Вже поїхала": Кошовий вперше розповів, у якій країні навчається його донька

12:53

Відкриття "Євробачення-2026": якими емоціями поділилася LELEKA

12:45

Експерт про рекордну кількість атак дронами від СБУ: Служба зробила "парад пабєди" жалюгідним

12:41

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразкиВідео

12:29

Це виклик: Лілія Ребрик розповіла, як її прийняли в "Дизель Шоу"

12:27

"Це переломний момент": Україна перехопила ініціативу у війні — The Economist

12:26

Ніякий не "шалфей": як правильно назвати рослину українською

12:22

Київ підтримав поступову інтеграцію в ЄС, але є умова: нардеп розкрив подробиці

12:20

Демобілізація й високі виплати стануть реальністю: ЗМІ розкрили деталі реформи

12:01

У які дні потрібно палити лавровий лист: мольфар розповів про ритуалиВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти