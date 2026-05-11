"Здобуваємо незалежність": Україна має власні ракети, схожі на Taurus – Федоров

Україна вже має у своєму розпорядженні озброєння, яке за своїми характеристиками можна порівняти з німецькими ракетами Taurus.

https://glavred.net/ukraine/obretaem-nezavisimost-ukraina-imeet-svoi-rakety-pohozhie-na-taurus-fedorov-10763789.html Посилання скопійоване

Федоров нагадав про удари по Росії на відстань 1500 км / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/michael.fedorov

Коротко:

Федоров нагадав про удари по Росії на відстань 1500 км

Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження

Сили оборони на сьогодні вже мають ракети, які за характеристиками схожі з німецькими Taurus. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров під час пресконференції за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, пише Укрінформ.

"Якщо говорити про Taurus, то звичайно, у нас зараз вже є ракети, які працюють на схожі дистанції і більше, але таких засобів ураження ніколи не може бути замало. Тому, безумовно, Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження, але насправді сьогодні ми вже здобуваємо певну незалежність у цьому напрямку", – сказав він. відео дня

Зокрема, Федоров нагадав про удари по Росії на відстань 1500 км.

Технічні характеристики ракет Taurus

Ракета Taurus має дальність дії до 500 кілометрів, хоча експортні версії здатні вражати цілі на відстані від 300 до 400 кілометрів. Швидкість польоту цієї ракети коливається в межах від 0,6 до 0,95 Маха. Загальна вага ракети становить приблизно 1400 кілограмів, а її довжина – 5 метрів.

Бойова частина ракети важить до 480 кілограмів, з яких 400 кілограмів припадає на фугасний заряд, укладений у високоміцний бронекорпус.

Тип бойової частини — тандемний бетонобійний заряд, який має назву MEPHISTO. Цей тип бойової частини розроблений спеціально для пробивання бетону та важких ґрунтів.

Ракета здатна летіти на наднизьких висотах, огинаючи рельєф місцевості, що ускладнює її перехоплення ППО. Навіть у разі глушіння GPS, вона може автономно продовжувати курс за допомогою внутрішніх алгоритмів корекції польоту.

Вартість ракети Taurus

Ціна однієї ракети Taurus — приблизно 1,2 мільйона доларів, що робить її економічно вигіднішою порівняно з британською Storm Shadow (до 2,2 млн фунтів) і французькою SCALP-EG (1,35–2 млн євро).

Інфографіка: Главред

Передача Україні ракет Taurus — що відомо

Нагадаємо, що ще до свого обрання канцлером Німеччини Фрідріх Мерц публічно підтримував ідею постачання Україні далекобійних ракет Taurus, але підкреслював, що це рішення має бути узгоджене з європейськими партнерами.

Як повідомляв Главред, 26 травня 2025 року канцлер ФРН Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США домовилися про скасування обмежень на дальність застосування своєї зброї. За словами Мерца, це відкриває можливість для України ефективніше оборонятися, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії.

Наприкінці квітня 2026 року Фрідріх Мерц заявив, що зараз немає сенсу в постачанні крилатих ракет Taurus Україні. За його словами, Україна вже досягла значного технологічного прогресу.

Вас може зацікавити:

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло — український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року — міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому — народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрових питань. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки та оборони України з 19 березня 2021 року. Член Штабу Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред