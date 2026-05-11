Чому парад у Москві відбувся без військової техніки: Коваленко розкрив причину

Військової техніки вперше з 2007 року на параді в Москві не було, нагадав Олександр Коваленко.

https://glavred.net/world/pochemu-parad-v-moskve-proshel-bez-voennoy-tehniki-kovalenko-raskryl-prichinu-10763801.html Посилання скопійоване

У Москві провели парад без військової техніки / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливе із заяв Коваленка:

Вперше з 2007 року на параді в РФ не було техніки

По техніці перед парадом могли нанести удари дронами або "Фламінго"

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував ситуацію навколо проведення в столиці держави-агресора РФ так званого "параду перемоги".

"Головне питання щодо цьогорічного параду – а де техніка? Її вперше з 2007 року на параді не було", – підкреслив він в інтерв’ю "Главред".

відео дня

Експерт не погодився з думкою про те, що парад у Москві пройшов без техніки, тому що її просто немає.

"На жаль, вона є, хоча її дійсно стало менше у Росії Щоб підготувати техніку до параду, потрібно провести репетиції, а для цього довелося б заздалегідь розмістити її поблизу Москви. Це був би досить компактний майданчик, по якому легко завдати ударів дронами або "Фламінго". При цьому не факт, що Росія змогла б цю техніку захистити. До того ж репетицій відбувається кілька, тому техніка стоїть на цьому вразливому майданчику днями й ночами", — пояснив він.

Аналітик каже, що росіяни просто не були впевнені, що зможуть убезпечити техніку від ударів, що стало черговою демонстрацією вразливості та безсилля Росії.

"Загалом, цьогорічний парад був жалюгідним видовищем. Він став своєрідним лакмусовим папірцем страхів. Адже в інформаційному просторі РФ панувала істерія, що демонструвала реальні можливості Росії та її реальний стан на п’ятий рік повномасштабної війни. А найцікавіше те, що далі буде гірше", – додав Коваленко.

Чому парад показав слабкість РФ - думка експерта

Парад 9 травня, який Кремль багато років представляв як символ військової могутності, цього року став скоріше показником ослаблення російської армії. Про це у своїй статті для The Telegraph пише військовий аналітик Хеміш де Бретон-Гордон, зазначаючи, що Москва вже не може переконливо демонструвати колишню силу. Він підкреслює, що відсутність на параді сучасної техніки та нових ракет свідчить про стрімке скорочення ресурсів Росії, масштаб якого Кремль намагається не афішувати.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Парад у Москві 9 травня: новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у Москві відбувся парад до 9 травня, під час якого з промовою виступив російський диктатор Володимир Путін. Цьогорічний захід став найкоротшим за весь час — він тривав усього 45 хвилин.

Нагадаємо, Україна офіційно погодила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня після міжнародних консультацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Раніше Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що удар по Червоній площі 9 травня міг би привернути значну увагу світових ЗМІ, однак, за його словами, Україна, ймовірно, обере іншу тактику дій.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред