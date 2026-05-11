Штормовий вітер та сильні грози: справжня негода суне на Тернопільщину

В Тернопільській області оголошено І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: pixabay

Якою буде погода на Тернопільщині

Коли в області прогнозують грози та сильний вітер

Наскільки впаде температура у найближчі дні

Погода в Тернопільській області у найближчі дні буде прохолодною. Очікуються дощі, грози та сильні пориви вітру. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 12 травня

У вівторок на Тернопільщині буде хмарно. Вночі прогнозуються невеликі короткочасні дощі, а вдень можливі грози.

Вітер вночі південний, 5 – 10 м/с, вдень – північно - західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів, вдень +17…+22 градуси. У місті Тернопіль вночі очікується +10…+12 градусів, а вдень температура підніметься до +20…+22 градусів.

Синоптики також попередили про небезпечні метеорологічні явища. Так, через грози та сильні пориви вітру по всій області оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Погода в Тернополі 13 травня

У середу прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень можливі невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно - західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах від +4 до +9 градусів, а вдень +11…+16 градусів.

Коли в Україні похолоднішає

Синоптик Наталія Діденко заявила, що у вівторок, 12 травня, в Україні буде тепло — до +24 градусів, але насолоджуватися теплом доведеться під дощами.

За її словами, вже 13 травня у більшості областей України, крім східних, відчутно похолоднішає.

Як повідомляв Главред, 12 травня погода на Львівщині визначатиметься проходженням атмосферних фронтів, що принесе із собою небезпечні метеорологічні явища. Очікується значне посилення вітру та грози.

Керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань говорив, що до кінця тижня в атмосфері домінуватиме циклонічна діяльність, тому погода залишиться нестійкою.

Крім того, на Закарпатті, у Карпатах та на Правобережжі оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами, а також потужні пориви вітру - 15-20 м/с.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

