Буданов оцінив підготовку переговорів Зеленського з Путіним і назвав умову

Олексій Тесля
11 травня 2026, 19:46
Україна неодноразово наголошувала, що виступає за завершення війни та за мир, заявив глава ОП.
Кирило Буданов прокоментував підготовку переговорів між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяв Буданова:

  • Переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться раптово
  • Україна виступає за завершення війни та за мир

Переговори між президентом України Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним не відбудуться раптово, "як грім серед ясного неба".

Однак якщо натяки Росії на діалог є щирими, Україна "також була б готова", заявив під час візиту до Литви глава Офісу президента України Кирило Буданов, передає LRT.

"Якщо говорити серйозно, то якщо Російська Федерація дійсно готова до серйозної розмови, Україна також була б готова. Україна неодноразово підкреслювала і доводила своїми діями – ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це офіційна позиція України, яку підтримує президент України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити: укладення миру – це не слабкість, а доказ здорового глузду", – заявив Буданов.

Він підкреслив, що ситуація на фронті залишається "стабільною", як і російський режим.

"Але в цьому світі немає нічого вічного", – додав він.

Що передувало

У неділю після візиту до Москви прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що якщо Володимир Зеленський хоче зустрітися для переговорів з Володимиром Путіним, йому слід зателефонувати. За словами Фіцо, такою була відповідь Путіна на передане словацьким прем'єром бажання Зеленського зустрітися з російським лідером у будь-якому форматі.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість такої розмови, Буданов пожартував, що міждержавні телефонні лінії між воюючими країнами відключені, а "такі дзвінки по мобільному телефону не здійснюються".

Оцінка експерта щодо мирних переговорів

Як раніше повідомляв Главред з посиланням на керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, якщо найближчим часом Київ і Москва не почнуть повноцінний мирний діалог, Україні доведеться чекати на новий сприятливий момент для переговорів. За його оцінкою, така можливість може виникнути лише після завершення весняно-літнього наступу російських військ.

Експерт зазначив, що наступним шансом може стати осінь, коли Дональд Трамп, ймовірно, активізує участь у питанні на тлі підготовки до виборів до Конгресу США. Якщо ж цього не станеться, країну може очікувати важкий зимовий період, а переговорний процес, найімовірніше, перенесеться вже на весну наступного року.

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час свого візиту до Москви 9 травня передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію від Володимира Зеленського про готовність українського президента до переговорів.

Нагадаємо, раніше помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресора Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Раніше Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже узгоджено.

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

