'Давно готувались': названо терміни нового масованого удару Росії по Україні

Москва за час "перемир'я" продовжувала накопичувати озброєння та не припиняла виробництво дронів і боєприпасів, попередив аналітик.

Росія накопичує ракети та дрони для масованої атаки

За час дії "режиму тиші" ворог міг підготувати щонайменше 750 безпілотників

Пафосна промова Путіна на параді лише приховує страх

Країна-агресорка Росія після завершення перемир'я може готувати нову хвилю масованих ударів по Україні. Ворог протягом останнього тижня накопичував ракети та дрони. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, цьогорічний виступ Путіна під час "урізаного" параду 9 травня був наповнений пафосом, за яким фактично приховується страх.

"Пафосом він намагався приховати свій страх. Ось це істеричне "Перемога завжди буде за нами" – це саме той настрій, який уже більше тижня панує в кремлівських кабінетах і коридорах, всюди. Росія не може цього приховати. Ми це побачили і надалі будемо діяти жорсткіше", - вказав він.

Він також зазначив, що так зване перемир’я, яке Росія декларує, фактично не діє на фронті і стосується лише обмеження масованих атак по тилових районах, зокрема використання дронів. На думку аналітика, зараз РФ намагається впливати на ситуацію в Україні саме через удари по цивільній інфраструктурі та тилових регіонах, не зважаючи на жертви серед мирного населення.

Коваленко прогнозує, що одразу після завершення цього умовного режиму тиші слід очікувати нової хвилі комбінованих масованих атак по території України, незалежно від подій у Москві 9 травня чи будь-яких інших факторів.

"Росіяни давно готуються до атаки. Уже два тижні вони стримують активність і накопичують боєкомплект, хоча раніше вони систематично завдавали ударів приблизно раз на тиждень. Тобто весь цей час вони накопичували боєкомплект", - додав експерт.

Коваленко також підкреслив, що так зване перемир’я не зачіпає роботу російського військово-промислового комплексу. За його словами, підприємства на кшталт "Алабуги" та іжевського заводу "Купол" продовжують виробництво дронів і іншого озброєння. Щодня там виготовляють приблизно 250–260 безпілотників, зокрема близько 120–130 ударних дронів "Шахед" модифікації 136 та стільки ж дронів-приманок типу "Гербера".

Аналітик зазначає, що за час умовного режиму тиші Росія може накопичити щонайменше близько 750 дронів різних типів. Крім того, він звернув увагу, що запаси боєприпасів і безпілотників формувалися й упродовж двох тижнів до оголошеного "перемир’я", зокрема після масованої атаки 25 квітня і до 9 травня, тому зараз у РФ вже є значний накопичений ресурс.

"Тому істерія та страхи Путіна виллються саме в терор проти цивільного населення. Ми маємо бути до цього готові. Але це не означає, що ми не готуємося дати відсіч: те, чого не сталося 9 травня, станеться пізніше. І Путін це прекрасно розуміє, саме тому й впадає в істерику. Таким чином, промова Путіна — це натягнутий, як сова на глобус, пафос. А за цим пафосом — лише страх", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, оголошене Росією так зване "перемир’я" може завершитися новою хвилею масштабних атак по Україні. Моніторингові ресурси попереджають, що найближчими днями країна-агресорка може здійснити серію комбінованих ударів.

Політичний консультант і військовослужбовець Олександр Антонюк вважає, що період припинення вогню з 9 по 11 травня Росія могла використати для накопичення ракет і безпілотників. За його оцінкою, масований удар по Україні можливий уже 11–12 травня.

Водночас військовий експерт і офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров зазначив, що РФ змінює тактику ракетних атак. За його словами, російська армія дедалі менше покладається на крилаті ракети та активніше використовує інші засоби ураження.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

