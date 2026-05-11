Чи зменшився тиск РФ: у ЗСУ розповіли про реальний стан справ на фронті

Українські військові фіксують адаптацію російської армії до нових умов війни та перерозподіл ресурсів.

Зменшення кількості атак не означає ослаблення ворога

Коротко:

РФ не зменшила тиск на Покровському напрямку

Окупанти змінюють тактику війни

Активно застосовують дрони

На Покровському напрямку не спостерігається суттєвого зниження інтенсивності російських атак, однак окупанти змінюють тактику та дедалі активніше застосовують дрони й засоби розвідки. Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк.

За його словами, зменшення кількості штурмів може створювати хибне враження про ослаблення противника, однак Росія продовжує нарощувати ресурси та адаптувати методи ведення бойових дій.

"Сказати, що на нашому напрямку наступальні темпи росіян знизилися, було б не дуже правильно, оскільки росіяни постійно змінюють тактику, постійно підтягують нові ресурси", – заявив офіцер бригади "Рубіж".

Ресурсний потенціал ворога

Він також наголосив, що Росія зберігає значний мобілізаційний і виробничий потенціал, що дозволяє їй продовжувати тиск на фронті.

"Не потрібно забувати, що ми воюємо з Росією, у якої людський ресурс практично нескінченний і танкові заводи працюють, країна поставлена на військові рейки", – сказав Черняк.

Покровськ

Крім того, офіцер зазначив, що нині російські війська дедалі менше покладаються лише на піхотні атаки, натомість активно використовують аеророзвідку та удари дронами. За його словами, це ускладнює оцінку реальної інтенсивності бойових дій, оскільки кількість штурмів уже не відображає повної картини активності противника.

Які цілі нового російського наступу — думка експерта

Росія продовжує активну фазу весняно-літньої наступальної кампанії, однак її початковий план зазнав змін через дії українських Сил оборони. Про це повідомив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко.

За його словами, українським військовим вдалося зірвати перший етап російського наступу, після чого противник був змушений скоригувати свої оперативні цілі та підходи до ведення бойових дій.

"Перший задум – це намагатися виснажувати позиції Сил оборони України, постійно тримаючи їх у напрузі та завдаючи вогневих ударів у різних напрямках. Другий – це сконцентруватися на захопленні Донецької області, паралельно не зменшуючи, а можливо навіть збільшуючи свою присутність углиб Запорізької, Дніпропетровської областей та створення буферної зони на Харківщині, Сумщині", – сказав Мусієнко.

Він зазначив, що після невдачі першої хвилі російські війська не відмовилися від наступальних намірів, а перейшли до тактики постійного виснаження української оборони. Йдеться про удари на різних напрямках із метою утримання Сил оборони під тиском та пошуку слабких ділянок фронту.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія перекинула на Покровський напрямок 90-ту танкову дивізію та нарощує сили для штурмів. Основною ціллю окупантів залишається захоплення Гришиного, через яке вони намагаються обійти позиції ЗСУ та просунутися в бік Василівки.

Крім того, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Про персону: Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

