Є великий ризик: WP звернули увагу на недолік в угоді про безпеку із США

Угоду про безпеку, що зобов'язуватиме США надавати Україні широкий спектр військової допомоги, зможе скасувати Дональд Трамп, чи будь-який наступник Байдена.

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Трамп може скасувати безпекову угоду щодо України, яку укладе Байден і Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, flickr

У четвер, 13 червня, між президентами Володимиром Зеленським та Джо Байденом заплановане підписання важливої для України 10-річної безпекової угоди.

Вона має на меті зобов'язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну у військовому плані, однак видання The Washington Post з посиланням на посадовців США застерігає, що можливі наступники Байдена, серед яких і Дональд Трамп, зможуть скасувати дію документа.

Угода має стати основою для спрямування зусиль Сполучених Штатів на допомогу в розвитку Збройних Сил України на довгострокову перспективу. Але безпекова угода не буде ратифікована Конгресом США, тому за бажанням будь-хто з наступних президентів зможе з неї вийти.

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Офіційні особи, на яких посилається видання, визнають, що у випадку перемоги на наступних виборах у США Дональда Трампа, "майбутнє угоди залишається неясним". А наразі саме він лідирує над Байденом у багатьох виборчих опитуваннях.

Трамп останнім часом вислювлював багато скептицизму в питанні підтримки України. Також він переконував, що здатний припинити російсько-українську війну протягом 24 годин.

Колишній президент США неодноразово звертався і до Європи, щоб вона взяла на себе більше фінансової відповідальності в напрямку підтримки Києва. Хоча варто зазначити, що Трамп таки дав згоду на схвалення Конгресом довгоочікуваної допомоги Україні.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Безпекові угоди, укладені Україною - що відомо

Напередодні у США заявили, що підпишуть з Україною двосторонню угоду про безпеку, даючи зрозуміти, що підтримка Штатів збережеться надовго в майбутньому.

Раніше президент Володимир Зеленський відвідав Бельгію, щоб підписати ще одну безпекову угоду, а також зустрітись із королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо і міністром оборони Людовіном Дедондером.

Україні вдалося укласти угоду і з Францією, що значно посилило співпрацю між Парижем і Києвом.

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