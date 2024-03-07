'Через бездіяльність Конгресу': у США відреагували на потужний удар РФ по Одесі

У США поінформовані з приводу того, яка кризова ситуація наразі триває в Україні.

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У США відреагували на удар РФ по Одесі 6 березня / колаж: Главред, фото: ОПУ, ДСНС, скріншот: відео

У США прокоментували удар РФ по Одесі під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єра-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Представники відомства зауважили, що це є черговим доказом того, що Україна потребує посилення ППО.

Речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу відреагував на удар РФ 6 березня по Одесі під час візиту у місто Зеленського та Міцотакіса. Він наголосив, що це є ще одним нагадуванням про те, як Росія продовжує завдавати ударів по Україні кожного дня.

"Це нагадування про потребу України в системах ППО, і це нагадування про те, що Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, як ми й закликали їх до цього, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії", - сказав він. відео дня

Водночас прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що вона не може відповісти, чи був президент Зеленський ціллю удару по Одесі.

"Ми знаємо, що робить Росія. Ми бачили, що відбувалося на полі бою протягом останніх кількох тижнів через бездіяльність Конгресу", - сказала вона.

Жан-П'єр зазначила, що в США поінформовані з приводу того, яка кризова ситуація наразі триває в Україні. За її словами, минулого тижня директор ЦРУ доповів про жахливі наслідки російської агресії для нашої держави.

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