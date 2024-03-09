Потужний удар ЗСУ: генерал розкрив великі втрати окупантів на сході

За добу противник завдав 29 авіаударів, 4 ракетних удари і здійснив 1056 обстрілів.

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ЗСУ стримують атаки ворога / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

За минулу добу в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" відбулося 45 бойових зіткнень, що склало дві третини боїв усього російсько-українського фронту, повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.

"Оперативна ситуація складна, але контрольована. Наші війська продовжують знищувати російських загарбників. Виконують вогневі завдання артилерія, авіація, ударні безпілотні авіакомплекси", - написав він у Telegram.

За даними українського воєначальника, за добу противник завдав 29 авіаударів, 4 ракетних удари, 98 ударів дронамі-камікадзе, і здійснив 1056 обстрілів.

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Загальні втрати противника за добу склали: 346 осіб особового складу (вбитими і пораненими) і 61 одиницю озброєнь і військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема:

1 танк;

16 бойових бронемашин;

15 артсистем;

2 ПТРК;

1 СПГ/АГС;

20 автомобілів;

6 одиниць спецтехніки;

238 БпЛА різних типів.

Сили оборони України знищили ще 4 важливі об'єкти ворога, серед яких командний пункт і бліндажі.

Тарнавський додав, що серед ураженої ворожої техніки - станції РЕБ "Гроза", "Житєль" і "Леєр-3". Також знищено машину для мінування, комплекс відеоспостереження "Муром-М", 3 ударні дрони "Shahed-136", 3 "ланцети", 1 БпЛА "Суперкам" тощо.

Хто такий Олександр Тарнавський Український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України (раніше "Херсон"). Керівник контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року. Лицар всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зламали штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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