Підірвали ЗРК і "покришили" сотні росіян: генерал розповів про потужний удар ЗСУ

Окупанти завдали 27 авіаударів, 153 удари дронами-камікадзе, здійснили 1 252 обстріли на Таврійському напрямку.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, Фото: Facebook/93OMBr

За минулу добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" відбулося 54 бойових зіткнення, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Окупанти завдали 27 авіаударів, 153 удари дронами-камікадзе, здійснили 1 252 обстріли, написав він у Telegram.

"Наші захисники і захисниці проводять оборонну операцію і завдають російським окупантам значних втрат", - наголосив український воєначальник.

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За добу втрати ворога в живій силі склали 310 осіб знищеними та пораненими, 65 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

12 танків;

17 бойових бронемашин;

5 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

28 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки.

312 БПЛА різних типів;

4 склади боєприпасів;

1 бліндаж окупантів.

"Серед знищеної та пошкодженої ворожої техніки - 1 самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 1 САУ "Гіацинт", 1 РСЗВ БМ-21 "Град", 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М", - додав Тарнавський.

Хто такий Олександр Тарнавський Український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України (раніше "Херсон"). Керівник контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року. Лицар всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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