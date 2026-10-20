Удари по НПЗ і вступ до НАТО: Венс зробив різку заяву про Україну

Вашингтон обіцяє продовжити співпрацю з Києвом у частині питань.

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Венс озвучив позицію щодо України / колаж: Главред, фото: facebook.com/p/JD-Vance, uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Коротко:

Венс закликав Київ припинити удари по енергетиці РФ

Україна для США є партнером лише "у певному сенсі"

Віцепрезидент виступив проти членства України в НАТО

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна повинна зупинити удари по російських нафтопереробних заводах і додав, що не бачить країну в НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю 2WAY TONIGHT.

Зокрема, журналіст запитав, чи вважає Вашингтон Київ своїм союзником. Венс відповів, що Україна для Америки є партнером, але лише "у певному сенсі".

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"Але, думаю, час від часу наші інтереси все ж розходяться. Наприклад, чи вважаю я, що вони повинні завдавати ударів по російських об'єктах дизельної інфраструктури, через що в американців зростає вартість енергоносіїв? Ні", - наголосив посадовець.

Водночас віцепрезидент запевнив, що в окремих напрямах Вашингтон і Київ уже взаємодіяли і надалі триматимуть цей курс. Втім, щодо ударів ЗСУ його позиція однозначна.

"Та, на мою думку, вони повинні припинити удари по російській енергетиці", - додав Венс.

Окремо посадовець торкнувся євроатлантичних перспектив Києва. Ідею членства України в Альянсі він фактично відкинув.

"Вони не в НАТО. Я не вважаю, що вони повинні бути в НАТО. Я вважаю, що це дуже гідна поваги країна, прекрасна країна, де живе багато чудових людей. Ми будемо разом працювати над деякими питаннями, але в деяких інших питаннях наші позиції будуть протилежними", - підсумував Венс.

Джей Ді Венс / Інфографіка: Главред

Коли Україна може зупинити удари по НПЗ

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко говорив, що Україа готова до енергетичного перемир’я за умови, що Росія не завдаватиме ударів по енергетичних об’єктах.

За його словами, якщо росіяни зупиняться, то зупиняться й удари по НПЗ.

"Поки не буде сигналів із російського боку, вважати, що таке перемир’я працює, неможливо. Тим паче Путін у своєму виступі на Валдаї казав, що вони не хочуть іти на це перемир’я. Якщо воно все-таки запрацює, то фактором зміни стала точно не дизельна угода. Можливо, свою роль відіграло те, що ми вразили три з п’яти дата-центрів "Яндекса". Ще трохи - і там усе накриється мідним тазом. А це системоутворюючий бізнес, на якому насправді дуже багато чого зав’язано", - додав він.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по російських НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна дослухалася до прохання США і припинила атаки на НПЗ РФ на кілька днів. Однак сама Росія у цей час продовжила атакувати енергосистему України та вбивати мирне населення. Тому удари по НПЗ відновляться.

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує зупинити роботу механізму PURL, через який Україна отримує американську зброю, щоб змусити Київ припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Водночас в Міністерстві оборони заявили, що Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії, такі удари суттєво послаблюють військово-економічний потенціал агресора.

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Про персону: Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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