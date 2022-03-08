Війна Росії та України: більшість українців вірять у перемогу над РФ

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського значно зріс з початку російської агресії проти України. Главі держави довіряють майже 80% громадян.
Більшість українців - 78% - вірять у перемогу України у війні з Росією. Про це свідчать результати дослідження Інституту когнітивного моделювання разом з Центром Соціальний моніторинг та агентством перша рейтингова система.
Згідно з соцопитуванням, рівень довіри до президента Володимира Зеленського значно зріс з початку російської агресії проти України і досяг позначки майже в 80%.
У перемозі над російським окупантом впевнені 78% опитуваних. Крім того, більшість опитуваних – 75,3% - за останній тиждень вже допомогли ЗСУ, бійцям територіальної оборони або волонтерам.
"Ми - не лише найбільш турботлива нація, але і дуже терпляча. Оскільки 43,6% опитуваних готові відчувати незручності та проблеми, пов'язані з війною, щоби забезпечити мир на умовах України стільки, скільки необхідно", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, 86% українців підтримують вступ України до Євросоюзу, 76% виступають за вступ до НАТО. Про це свідчать нові результати дослідження, проведеного Соціологічною групою Рейтинг. Зазначається, що це найвищий рівень підтримки за всю історію проведення опитувань.
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