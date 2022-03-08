Війна Росії та України: більшість українців вірять у перемогу над РФ

У перемозі над російським окупантом впевнені 78% опитуваних / Фото Reuters

Більшість українців - 78% - вірять у перемогу України у війні з Росією. Про це свідчать результати дослідження Інституту когнітивного моделювання разом з Центром Соціальний моніторинг та агентством перша рейтингова система.

Згідно з соцопитуванням, рівень довіри до президента Володимира Зеленського значно зріс з початку російської агресії проти України і досяг позначки майже в 80%.

У перемозі над російським окупантом впевнені 78% опитуваних. Крім того, більшість опитуваних – 75,3% - за останній тиждень вже допомогли ЗСУ, бійцям територіальної оборони або волонтерам.

"Ми - не лише найбільш турботлива нація, але і дуже терпляча. Оскільки 43,6% опитуваних готові відчувати незручності та проблеми, пов'язані з війною, щоби забезпечити мир на умовах України стільки, скільки необхідно", - йдеться у повідомленні.

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facebook.com/cognitivecomua

Як повідомляв Главред, 86% українців підтримують вступ України до Євросоюзу, 76% виступають за вступ до НАТО. Про це свідчать нові результати дослідження, проведеного Соціологічною групою Рейтинг. Зазначається, що це найвищий рівень підтримки за всю історію проведення опитувань.

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