"Зелений коридор" із Сум та Маріуполя: почалася евакуація людей

Скріншот з відео

У Сумах і Маріуполі почалася евакуація мирних жителів, які постраждали від російського вторгнення в Україну.

Так, відео колони транспорту, яка вже вирушила з Сум до Полтави, опублікував заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

"Перша колона вирушила з міста о 9:008 березня 2022 року.Коридор у режимі тиші обіцяли з 9 до 21 години. Можна вирушати своїм транспортом, друга колона формується для виїзду близько 13:00.(виїзд з Сум з боку педагогічного університету). Також будуть організовані автобуси", - пояснив порядок роботи "зеленого коридору", - голова Сумської ОДА Живицький.

Автобуси для евакуації вже вирушили із Запоріжжя до Маріуполя, також відправлено гуманітарний вантаж.

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Спеціально для евакуації мирних жителів Маріуполя за єдиним маршрутом, захисниками міста було вжито низку заходів, повідомили у полку Азов.

"Розчищення дороги від мін, знято інженерні загородження та інше. Прямо зараз, не упускаючи маріупольців із міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум.

"Тобто документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми як сторона, з якою узгоджувалося відкриття гуманітарного коридору", - зазначила Верещук.

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