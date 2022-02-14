Зеленський сьогодні виступить зі зверненням до українців - ЗМІ

Увечері в понеділок, 14 лютого, президент звернеться до нації.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері виступить з офіційним зверненням до українців. Звернення покажуть по основних телеканалах, інформують джерела видання РБК-Україна.
До цього Зеленський звертався до нації 25 січня напередодні зустрічі Нормандських радників у Парижі та заявляв про надії на прогрес у мирному врегулюванні на Донбасі. Він також коментував евакуацію іноземних дипломатів на тлі загрози російського вторгнення.
Зустріч Зеленського і Шольца в Києві
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 14 лютого, провів переговори в Києві з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Діалог відбувся на тлі повідомлень про загрозі військового вторгнення Росії на територію України.
Сторони обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі, ситуацію з газопроводом Північний потік-2, надання фінансової допомоги Києву від Берліна, гарантії безпеки для України та інші теми. Переговори тривали майже 2 години.
За словами Шольца, Зеленський пообіцяв надати документи щодо імплементації "особливого статусу" Донбасу виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Зеленський закликав олігархів і депутатів повернутися на територію України протягом 24 годин. Інакше держава прийме відповідні "серйозні висновки".
Шольц розповів про те, що в Німеччині вивчають питання надання зброї Україні, однак про будь-які рішення в Берліні говорити поки не готові.
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