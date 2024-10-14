Путін 'достукався до НАТО': Альянс, схоже, готує відповідь на погрози РФ - Жданов

Ядерний шантаж кремлівського диктатора зайшов надто далеко, тому в НАТО роблять перші кроки.

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Військові навчання НАТО передбачатимуть відпрацювання із застосуванням ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

У понеділок, 14 жовтня, стало відомо про початок ядерних навчань НАТО. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, Олег Жданов на YouTube припустив, як вони будуть проходити та як навчання пов'язані із ядерними погрозами країни-агресора Росії.

За його словами, в навчаннях візьмуть участь дві тисячі військових на 8 авіабазах, що розташовані у різних європейських країнах. Деякі із 60 літаків, що планують задіювати в Європі, можуть перевозити американські ядерні бомби.

Жданов вважає, що ці відпрацювання із застосування ядерної зброї Альянсом є, мабуть, відповіддю кремлівському диктатору Володимиру Путіну на його брязкання ядерним озброєнням.

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"Маневри покликані надіслати Москві чіткий сигнал: Альянс готовий захищатися, в тому числі, за допомогою ядерної зброї, якщо станеться найгірше", - зауважив він.

Експерт наголосив, що попри усі старання цивілізованого світу, не підвищувати градус протистояння неможливо через дії Кремля і як результат - Альянс НАТО змушений відпрацьовувати застосування ядерної зброї.

Хто такий Олег Жданов? Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Країни з ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерні погрози Кремля та відповідь світу

Нагадаємо, агресорка Росія, яка нещодавно невдало випробувала ядерну ракету Сармат, пригрозила Сполученим Штатам "дзеркальною відповіддю" у разі випробування американцями ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська вивели на бойове чергування стратегічні комплекси "Ярс", які здатні нести міжконтинентальні балістичні ракети з ядерним зарядом.

Напередодні 12 країн, включаючи Китай, Бразилію, Туреччину та Казахстан, оприлюднили спільну заяву на Генеральній Асамблеї ООН, у якій закликали утримуватися від погроз ядерною зброєю, в тому числі Росію. Заяву презентували у штаб-квартирі ООН під час тижня високого рівня, що можна розцінювати як сигнал для Росії.

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