Звичайна ротація: Зеленський зізнався, чому "полетіли голови" п'яти послів

Зеленський назвав причину звільнення послів / скріншот Офіс президента

У суботу, 9 липня, президент Володимир Зеленськийзвільнив послів України у Німеччині, Угорщині, Чехії, Норвегії та Індії. Причина цього рішення - звичайна ротація, йдеться у вечірньому зверненні гаранта.

"Підписав укази про звільнення послів. Це питання ротації. Звичайна частина дипломатичної практики. Будуть призначені нові представники України, кандидатури готуються по лінії МЗС", - зазначив Зеленський.

Раніше Главред писав про те, що глава держави Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині.

Крім Мельника Зеленський своїми указами звільнив:

посла України в Угорщині Любов Непоп,

посла України в Норвегії В'ячеслава Яцюка,

посла України в Чехії Євгена Перебийноса,

посла України в Індії Ігоря Поліху.

Раньше газета Bild, посилаючись з кількох джерел у Києві, повідомляла про можливу відставку дипломата. За даними ЗМІ, Мельник планує піти з посади посла в Німеччині і обійняти посаду в МЗС в Києві - він може бути призначеним заступником міністра закордонних справ.

Відомо, що Мельник вже вісім років поспіль перебував у Берліні в якості посла, що вкрай незвично. Зазвичай посли займають свій пост протягом чотирьох років, максимум — шести.

Скандали за участю Мельника

Дипломат багато разів потрапляв у скандали - зокрема, він назвав канцлера ФРН Олафа Шольца "скривдженою ліверною ковбасою". Але після цього повідомив, що готовий вибачитися за свої слова.

Останній скандал з ним був пов'язаний із заявами про Бандеру. Він сказав, що Степан Бандера був "борцем за свободу" і не мав відношення до масових вбивств євреїв і поляків. Після чого Варшава звинуватила Мельника у фальсифікації історії. А у ФРН заявили, що Мельник постав би в Німеччині перед судом.

Читайте також: